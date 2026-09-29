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В Киеве работают над защитой дата-центров от российских атак — КГВА

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Последствия разрушений дата-центра Cosmonova
Последствия разрушений дата-центра Cosmonova
В Киеве предпринимают меры для защиты дата-центров от воздушных атак россии и ищут технические решения, которые помогут обеспечить бесперебойную работу связи.
Об этом сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает Укринформ.

Как защищают дата-центры

Проводятся мероприятия по обеспечению дата-центров после того, как обнаружили, что враг будет целить по связи. Проводятся работы по защите совместно с Воздушными силами и руководством государства. Также ищется техническое решение, которое позволит обеспечить бесперебойность связи", — отметила Поп.
По ее словам, дата-центры уже фактически работают на альтернативном питании, однако для перенаправления каналов связи и обеспечения их бесперебойной работы нужно время и соответствующие технические решения.
«В настоящее время прорабатывается вопрос защиты, а также запущен в столице и поиск технологического решения для проверки и повышения надежности этих систем», — добавила представитель.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.
Также мы рассказывали, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение об усилении защиты дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи.
Государство готовит систему защиты интернет-инфраструктуры с учетом худших возможных сценариев, рассказал премьер-министр Сергей Корецкий.
По материалам:
Укрінформ
Бизнес
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