В Киеве предпринимают меры для защиты дата-центров от воздушных атак россии и ищут технические решения, которые помогут обеспечить бесперебойную работу связи.

Об этом сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает Укринформ.

Как защищают дата-центры

Проводятся мероприятия по обеспечению дата-центров после того, как обнаружили, что враг будет целить по связи. Проводятся работы по защите совместно с Воздушными силами и руководством государства. Также ищется техническое решение, которое позволит обеспечить бесперебойность связи", — отметила Поп.

По ее словам, дата-центры уже фактически работают на альтернативном питании, однако для перенаправления каналов связи и обеспечения их бесперебойной работы нужно время и соответствующие технические решения.

«В настоящее время прорабатывается вопрос защиты, а также запущен в столице и поиск технологического решения для проверки и повышения надежности этих систем», — добавила представитель.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.

Также мы рассказывали , что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение об усилении защиты дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи.