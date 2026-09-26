Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про посилення захисту дата-центрів та об’єктів, які мають критичне значення для зв’язку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Ухвалені додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку», — йдеться у повідомленні президента.

Зеленьский зазначив, що потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях.

Також президент наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.

Раніше Finance.ua писав , що російські удари по Києву 23−24 вересня пошкодили об’єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше шести провайдерів і хостинг-компаній.