«Ухвалені додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку», — йдеться у повідомленні президента.
Зеленьский зазначив, що потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях.
Також президент наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.
Раніше Finance.ua писав, що російські удари по Києву 23−24 вересня пошкодили об’єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше шести провайдерів і хостинг-компаній.
За даними Міністерства цифрової трансформації, через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури після російських атак проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств у Києві та Київській області.