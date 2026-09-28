Чи готуватися до життя без інтернету: що сказав Корецький після ударів по дата-центрах

Держава поєднує різні підходи, щоб росія не могла залишити Україну без зв’язку

росія завдає ударів по українських дата-центрах, тому ризики для цифрової та комунікаційної інфраструктури України залишатимуться високими до завершення бойових дій. Держава готує систему захисту інтернет-інфраструктури з урахуванням найгірших можливих сценаріїв.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Як Україна захищатиме дата-центри та мобільний зв’язок

За словами прем’єр-міністра, питання захисту дата-центрів і мобільного зв’язку вже розглядали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни», — наголосив Корецький.

Він зазначив, що під час побудови системи захисту інтернет-інфраструктури необхідно враховувати найгірший можливий сценарій.

Прем’єр-міністр запевнив, що держава поєднує різні підходи, щоб росія не могла залишити Україну без зв’язку. Серед них — безпосередній захист інфраструктурних об’єктів та використання інших технічних рішень.

«Щось має бути під землею, щось повинно бути в „хмарі“, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось — всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе — це факт», — підсумував голова Кабміну.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що російські удари по Києву 23−24 вересня пошкодили об’єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше шести провайдерів і хостинг-компаній.