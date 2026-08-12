Мобільних операторів зобов’яжуть підтримувати зв’язок без світла протягом кількох діб Сьогодні 03:26

Мінцифри працює з мобільними операторами над підготовкою мереж до можливих відключень електроенергі

Міністерство цифрової трансформації веде діалог з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії. Міністерство прагне, щоб базові станції могли працювати автономно протягом кількох діб.

Про це в інтерв’ю ЕП розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук.

«Ми хочемо збільшити кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту. Це дуже проста метрика», — сказала вона.

На уточнення, про яку саме тривалість автономної роботи йдеться, Ферчук відповіла, що йдеться про кілька діб.

Мережі готують до можливих відключень

За її словами, Мінцифри вже активно працює з мобільними операторами над підготовкою мереж до можливих відключень електроенергії взимку. Водночас у міністерстві поки не уточнюють, шляхом яких саме рішень оператори мають забезпечити таку тривалу автономність.

Окремо Мінцифри планує цифровізувати взаємодію з операторами під час блекаутів. Йдеться про автоматичне отримання інформації щодо стану базових станцій та створення системи для моніторингу їхньої роботи.

«Можете уявити кількість базових станцій, які потребуватимуть ручного виїзду людини й втручання. Ми хочемо автоматизувати цей процес, щоб інформування відбувалося автоматично, а в нас був доступ до моніторингу й візуалізації роботи системи», — пояснила Ферчук.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.