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Мобільних операторів зобов’яжуть підтримувати зв’язок без світла протягом кількох діб

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Мінцифри працює з мобільними операторами над підготовкою мереж до можливих відключень електроенергі
Мінцифри працює з мобільними операторами над підготовкою мереж до можливих відключень електроенергі
Міністерство цифрової трансформації веде діалог з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії. Міністерство прагне, щоб базові станції могли працювати автономно протягом кількох діб.
Про це в інтерв’ю ЕП розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук.
«Ми хочемо збільшити кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту. Це дуже проста метрика», — сказала вона.
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На уточнення, про яку саме тривалість автономної роботи йдеться, Ферчук відповіла, що йдеться про кілька діб.

Мережі готують до можливих відключень

За її словами, Мінцифри вже активно працює з мобільними операторами над підготовкою мереж до можливих відключень електроенергії взимку. Водночас у міністерстві поки не уточнюють, шляхом яких саме рішень оператори мають забезпечити таку тривалу автономність.
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Окремо Мінцифри планує цифровізувати взаємодію з операторами під час блекаутів. Йдеться про автоматичне отримання інформації щодо стану базових станцій та створення системи для моніторингу їхньої роботи.
«Можете уявити кількість базових станцій, які потребуватимуть ручного виїзду людини й втручання. Ми хочемо автоматизувати цей процес, щоб інформування відбувалося автоматично, а в нас був доступ до моніторингу й візуалізації роботи системи», — пояснила Ферчук.
За матеріалами:
Економічна Правда
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