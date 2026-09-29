Укрпочта запустила оплату посылок и наложенные платежи в приложении

Укрпочта добавила в приложение Укрпочта 2.0 возможность оплачивать посылки и наложенные платежи.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Какие услуги доступны в приложении Укрпочта 2.0

Теперь пользователи могут оплачивать посылки непосредственно в приложении.

Кроме того, в течение всего октября Укрпочта будет предоставлять услугу переадресации отправлений бесплатно. Изменить адрес доставки можно не только тогда, когда посылка еще направляется в отделение, но и по ее прибытии, если получателю неудобно забрать отправку по предыдущему адресу.

Среди других функций, доступных в приложении:

оформление посылок;

оформление писем;

переадресация отправлений;

смена получателя;

оформление поручения на получение посылки или письма другим лицом, если это разрешено отправителем;

оплата посылок и наложенных платежей;

оплата таможенных платежей за международные отправления;

продление срока хранения посылок и оплата этой услуги.

Бесплатный срок хранения отправлений остается неизменным: семь дней в городах и 14 дней в деревнях.

Какие новые функции планируют запустить

Компания также работает над расширением возможностей приложения. По словам Смелянского, среди услуг: доставка посылок в почтоматы и возможность оплачивать отправку непосредственно в почтомате.