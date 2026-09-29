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Укрпочта запустила оплату посылок и наложенные платежи в приложении

Личные финансы
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Укрпочта запустила оплату посылок и наложенные платежи в приложении
Укрпочта запустила оплату посылок и наложенные платежи в приложении
Укрпочта добавила в приложение Укрпочта 2.0 возможность оплачивать посылки и наложенные платежи.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Какие услуги доступны в приложении Укрпочта 2.0

Теперь пользователи могут оплачивать посылки непосредственно в приложении.
Кроме того, в течение всего октября Укрпочта будет предоставлять услугу переадресации отправлений бесплатно. Изменить адрес доставки можно не только тогда, когда посылка еще направляется в отделение, но и по ее прибытии, если получателю неудобно забрать отправку по предыдущему адресу.
Среди других функций, доступных в приложении:
  • оформление посылок;
  • оформление писем;
  • переадресация отправлений;
  • смена получателя;
  • оформление поручения на получение посылки или письма другим лицом, если это разрешено отправителем;
  • оплата посылок и наложенных платежей;
  • оплата таможенных платежей за международные отправления;
  • продление срока хранения посылок и оплата этой услуги.
Бесплатный срок хранения отправлений остается неизменным: семь дней в городах и 14 дней в деревнях.
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Какие новые функции планируют запустить

Компания также работает над расширением возможностей приложения. По словам Смелянского, среди услуг: доставка посылок в почтоматы и возможность оплачивать отправку непосредственно в почтомате.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Укрпочта установила уже 506 внутренних почтаматов в 21 регионе Украины. Они позволяют получать посылки без очереди к оператору. Для этого необходимо получить SMS-код, ввести его на панели и открыть нужную ячейку. Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях и работают по их графику. Отправки определяются системой еще при сортировке. По прибытии посылки сразу размещают в ячейках.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
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