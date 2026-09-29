Каких работников чаще всего ищут в разных регионах

Рынок труда в украинских регионах имеет общие тенденции, однако самые востребованные категории работников и уровень медианных зарплат отличаются в зависимости от области.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Региональные рынки труда в Украине имеют преимущественно общую пятерку востребованных сфер, однако локальная экономическая и безопасная ситуация определяют, какие именно специалисты нужны больше всего. Производство, логистика, строительство, торговля и HoReCa остаются ключевыми направлениями запроса работодателей.

Рост медианных зарплат демонстрирует, что компании продолжают конкурировать за работников даже там, где общее количество опубликованных вакансий заметно меньше.

Центральные и северные области Украины

Больше всего вакансий и откликов на них зафиксировали в Киевской области. В августе 2026 года работодатели чаще всего искали работников в категории «Розничная торговля, продажи, закупки» — более 6,5 тыс. вакансий. Медианная зарплата в этой сфере на рынке труда столицы — 29,7 тыс. грн, что также является самым высоким показателем по Украине на эти профессии.

На втором месте по запросу — сфера «Производство, рабочие специальности», медианная заработная плата составила 35 тыс. грн. В ряде областей эта область стала лидером по количеству опубликованных вакансий. Так, соответствующих специалистов активно искали в Винницкой области, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской, с медианной платой в 25−29 тыс. грн.

Также в этих регионах в августе 2026 года были востребованы специалисты в категории «Логистика, склад, доставка». Кандидатам предлагали от 28 до 32 тыс. грн.

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В Черкасской в ​​августе 2026 года эта категория была в «топе» по запросу среди работодателей — для соответствующих работников опубликовали больше вакансий.

Сфера «Розничная, торговля, продажи, закупки» во всех областях, кроме Киевской, занимает 3−4 место по количеству объявлений. Также в этих регионах в августе 2026 года активно искали работников в категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» и «Строительство, облицовочные работы». Поэтому наиболее востребованными здесь были кандидаты в области производства, торговли, логистики, гостинично-ресторанного бизнеса и строительства.

Западные области Украины

В четырех из восьми анализируемых областей наибольшее количество предложений работы наблюдали в сфере «Логистика, склад, доставка», а именно: в Волынской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской. В частности, в Закарпатской показатель на 13% больше, чем в августе прошлого года. Зарплаты также за год выросли — до 33−40 тыс. грн, в зависимости от региона.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой работодатели публиковали больше всего вакансий на «Производстве, рабочих специальностях». Во Львовской области запрос на этих специалистов вырос существенно на +35%.

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Черновицкая область стала единственной, где рейтинг по уровню предложения возглавила сфера «Розничная торговля, продажи, закупки». В остальных проанализированных областях она занимает в большей степени 2-е место по запросу посреди работодателей. Самая низкая медианная зарплата здесь в Ровенской области (22 тыс. грн), а самая высокая — во Львовской (30 тыс. грн).

Сфера «Строительство, облицовочные работы» во всех вышеупомянутых регионах на 4-м месте по количеству опубликованных вакансий в августе 2026 года. Таким образом, структура рынка труда в западных областях похожа на ту, что в центральных и северных. Однако видим, что сфера, где кандидаты наиболее востребованы — другая.

Южные и юго-восточные области Украины

Учитывая ситуацию с безопасностью, в южных и юго-восточных областях Украины количество вакансий заметно меньше, чем в других. Однако в некоторых сферах количество предложений превышает 1−2 тыс., а кое-где за год оно заметно возросло. Больше всего объявлений сосредоточено в Днепропетровской и Одесской областях, ведь именно здесь находятся одни из крупнейших экономических центров Украины.

Что касается ситуации в разрезе отдельных сфер, первенство между собой делят «Производство, рабочие специальности» и «Логистика, склад, доставка». Соответственно, в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях работодатели чаще всего ищут работников именно на производство, предлагая медианную зарплату от 26 до 30 тыс. грн (самая высокая в Одесской области). К тому же, количество объявлений возросло, если сравнивать с прошлым годом, наиболее существенно — в Одесской, ориентировочно на +9%.

В Херсонской области на +11% возросло количество вакансий в сфере логистики — здесь она возглавляет перечень сфер с наибольшим количеством предложений работы. Аналогичная ситуация в Николаевской области, однако показатель роста несколько меньше +8%.

Интересно, что пока в других проанализированных областях 2 и 3 места занимает сфера розничной торговли, в Херсонской второй по количеству объявлений является «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм». Предлагаемая медианная ставка составляет 13 тыс. грн.

Восточные области Украины

На рынке труда Сумской и Харьковской областей динамика разная. В первой — количество размещенных вакансий меньше, и по сравнению с прошлым годом фиксируются преимущественно отрицательные показатели. В Харьковской области работодатели активнее, однако уровень предложения здесь все равно ниже, чем в других крупных городах (Одессе, Днепре, Львове и Киеве).

В Сумской области почти одинаковое количество объявлений размещено в сферах «Логистика, склад, доставка, «Производство, рабочие специальности» и «Розничная торговля, продажи, закупки». в категории розничной торговли, на 5% - в логистике. В Сумской области уровень предложения преимущественно уменьшился с прошлого года.