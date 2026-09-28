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Импортные лекарства в Украине могут подорожать — причины

Личные финансы
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Лекарства
Лекарства
Украинцам следует готовиться к постепенному росту цен на иностранные лекарственные препараты. На их стоимость влияют курс валют, цены на горючее и логистика, а дополнительным фактором стали удары по фармацевтическим складам и производителям.
Об этом в эфире «Киев24» заявил председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида, пишет Oboz.ua.
В то же время, по его словам, несмотря на российские атаки, украинская фармацевтическая отрасль демонстрирует высокую устойчивость.
«Мы не ожидаем глобального или значительного перебоя с поставкой тех или иных препаратов, в том числе и отечественных», — подчеркнул Комарида.
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Он также отметил, что практически все украинские производители и изготовленные ими лекарственные средства взаимозаменяемы. Это, по его словам, гарантирует наличие необходимых медикаментов в аптеках.

Что влияет на цены импортных лекарств

Фармкомпании пытаются максимально сдерживать стоимость зарубежных препаратов, однако, как пояснил Комарида, экономические факторы удорожают неизбежным.
Среди основных факторов он назвал:
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  • колебание курса доллара и евро, непосредственно влияющее на закупку импортного сырья и готовых препаратов;
  • рост стоимости горюче-смазочных материалов, который учитывается в общих затратах;
  • удорожание и изменение маршрутов доставки товаров в Украину.
«К сожалению, для украинских пациентов цена будет постепенно расти. И мы видим, согласно данным средств массовой информации, что подорожание лекарственных средств уже постепенно происходит… Лучше иметь возможность купить лекарство немного дороже, чем не иметь возможности купить его вообще», — подытожил Александр Комарида.

Какие фармацевтические объекты атаковала россия

Отдельным фактором для фармацевтической отрасли стали российские удары по логистическим комплексам, складам дистрибьюторов и производственным объектам.
Среди атакуемых объектов:
  • «Биокон» (3 сентября): уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания прекратила сделки;
  • Teva (3 сентября): склад израильского производителя атаковали дважды. Компания минимизирует последствия и продолжает работу;
  • «Аптека доброго дня» (3 сентября): полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств;
  • «Оптима-Фарм» (8 сентября): нанесен повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева;
  • Universal Logistic (12−13 сентября): в течение двух дней обстреливали фармсклад площадью 21 тыс. кв. м в Бориспольском районе. Вывоз уцелевших товаров осложнен повреждениями и воздушными тревогами;
  • БаДМ (14 сентября): атакован склад одного из крупнейших дистрибьюторов в Хаджибейском районе Одессы, на территории возник масштабный пожар;
  • «Дарница» (23 сентября): нанесен удар по заводу одной из крупнейших фармкомпаний, расположенному на Рембазе в Киеве.
Ранее мы писали, что в Украине внедрили дополнительные инструменты для повышения прозрачности цен на медикаменты. Это должно помочь пациентам выбирать эффективные препараты по самой выгодной цене и избегать переплат за бренд.
По материалам:
Район.IN.UA
Медицина
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