Украинцам следует готовиться к постепенному росту цен на иностранные лекарственные препараты. На их стоимость влияют курс валют, цены на горючее и логистика, а дополнительным фактором стали удары по фармацевтическим складам и производителям.

Об этом в эфире «Киев24» заявил председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида, пишет Oboz.ua.

В то же время, по его словам, несмотря на российские атаки, украинская фармацевтическая отрасль демонстрирует высокую устойчивость.

«Мы не ожидаем глобального или значительного перебоя с поставкой тех или иных препаратов, в том числе и отечественных», — подчеркнул Комарида.

Он также отметил, что практически все украинские производители и изготовленные ими лекарственные средства взаимозаменяемы. Это, по его словам, гарантирует наличие необходимых медикаментов в аптеках.

Что влияет на цены импортных лекарств

Фармкомпании пытаются максимально сдерживать стоимость зарубежных препаратов, однако, как пояснил Комарида, экономические факторы удорожают неизбежным.

Среди основных факторов он назвал:

колебание курса доллара и евро, непосредственно влияющее на закупку импортного сырья и готовых препаратов;

рост стоимости горюче-смазочных материалов, который учитывается в общих затратах;

удорожание и изменение маршрутов доставки товаров в Украину.

«К сожалению, для украинских пациентов цена будет постепенно расти. И мы видим, согласно данным средств массовой информации, что подорожание лекарственных средств уже постепенно происходит… Лучше иметь возможность купить лекарство немного дороже, чем не иметь возможности купить его вообще», — подытожил Александр Комарида.

Какие фармацевтические объекты атаковала россия

Отдельным фактором для фармацевтической отрасли стали российские удары по логистическим комплексам, складам дистрибьюторов и производственным объектам.

Среди атакуемых объектов:

«Биокон» (3 сентября): уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания прекратила сделки;

Teva (3 сентября): склад израильского производителя атаковали дважды. Компания минимизирует последствия и продолжает работу;

«Аптека доброго дня» (3 сентября): полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств;

«Оптима-Фарм» (8 сентября): нанесен повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева;

Universal Logistic (12−13 сентября): в течение двух дней обстреливали фармсклад площадью 21 тыс. кв. м в Бориспольском районе. Вывоз уцелевших товаров осложнен повреждениями и воздушными тревогами;

БаДМ (14 сентября): атакован склад одного из крупнейших дистрибьюторов в Хаджибейском районе Одессы, на территории возник масштабный пожар;

«Дарница» (23 сентября): нанесен удар по заводу одной из крупнейших фармкомпаний, расположенному на Рембазе в Киеве.