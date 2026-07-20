В «Доступные лекарства» добавили 260 новых препаратов
В программу «Доступные лекарства» добавили еще 260 торговых названий препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Какие бесплатные
Из новых лекарственных средств 173 пациента смогут получать бесплатно, еще 87 — с частичной доплатой. Электронные рецепты на эти препараты уже доступны.
Как объяснил Ляшко, расширение программы связано с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.
«Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 68% всех смертей в Украине. Значительную часть этих случаев можно предупредить благодаря раннему выявлению рисков, профилактике и регулярному лечению», — отметил министр.
По его словам, расширение программы является частью комплексного подхода «Здоровое сердце», который также предполагает введение скрининга здоровья для людей в возрасте от 40 лет, повышение тарифов на кардиохирургическую помощь, бесплатное плановое и ургентное стентирование сосудов сердца, а также улучшение доступа пациентов к необходимым лекарствам.
После обновления программа «Доступные лекарства» охватывает полный спектр амбулаторной терапии сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов.
Кроме того, на этом этапе расширения впервые применили механизм поддержки лекарственных средств, производство которых локализовано в Украине. В программу включено 67 однокомпонентных и 35 комбинированных препаратов украинского производства.
Всего программа «Доступные лекарства» теперь охватывает 1038 позиций. Получить препараты по электронному рецепту можно в 17 470 аптеках по всей Украине.
По данным Ляшко, с начала запуска программы ею уже воспользовались более 6,43 миллионов украинцев.
Актуальный полный список «Доступных лекарств» можно просмотреть на сайте НСЗУ.
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