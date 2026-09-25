Новые услуги через «Дію»: в правительстве готовят изменения для работников и работодателей

В Украине упростили трудоустройство людей от 50 лет через «Дію». Изменения должны уточнить механизм расторжения трудового договора с работодателями, зарегистрированными на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Сейчас документ имеет статус проекта и требует утверждения Кабинетом Министров.

Как изменят трудоустройство людей от 50 лет

Для участников программы «Опыт имеет значение» хотят более подробно прописать электронное представление заявок. Это сможет сделать как сам кандидат, так и работодатель.

Часть данных система будет «подтягивать» из государственных реестров. Готовую заявку нужно будет подписать электронной подписью.

Также работодатели смогут извещать Государственный центр занятости, трудоустроили ли участника программы или отказали ему онлайн.

Как увольняются работники с предприятий на оккупированных территориях

Отдельно правительство предлагает уточнить технический механизм увольнения из компаний, зарегистрированных на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях.

Такая возможность уже предусмотрена через систему «Горизонт» с использованием «Дія», а новый проект детализирует, каким образом эта услуга должна работать.