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Новые услуги через «Дію»: в правительстве готовят изменения для работников и работодателей

Личные финансы
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Новые услуги через «Дію»: в правительстве готовят изменения для работников и работодателей
Новые услуги через «Дію»: в правительстве готовят изменения для работников и работодателей
В Украине упростили трудоустройство людей от 50 лет через «Дію». Изменения должны уточнить механизм расторжения трудового договора с работодателями, зарегистрированными на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.
Об этом сообщает Dev.ua со ссылкой на проект постановления.
Сейчас документ имеет статус проекта и требует утверждения Кабинетом Министров.

Как изменят трудоустройство людей от 50 лет

Для участников программы «Опыт имеет значение» хотят более подробно прописать электронное представление заявок. Это сможет сделать как сам кандидат, так и работодатель.
Часть данных система будет «подтягивать» из государственных реестров. Готовую заявку нужно будет подписать электронной подписью.
Также работодатели смогут извещать Государственный центр занятости, трудоустроили ли участника программы или отказали ему онлайн.
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Как увольняются работники с предприятий на оккупированных территориях

Отдельно правительство предлагает уточнить технический механизм увольнения из компаний, зарегистрированных на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях.
Такая возможность уже предусмотрена через систему «Горизонт» с использованием «Дія», а новый проект детализирует, каким образом эта услуга должна работать.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинский рынок труда давно не отвечает потребностям экономики, меняющейся под влиянием войны. Кроме того, в среднем сегменте рынка иногда возникает диспропорция между зарплатными ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей. Даже конкурентная зарплата не всегда позволяет работодателю закрыть вакансию. Одной из причин может быть отсутствие бронирования.
По материалам:
dev.ua
РаботаРынок трудаДия
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