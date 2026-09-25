Новые услуги через «Дію»: в правительстве готовят изменения для работников и работодателей

В Украине упростили трудоустройство людей от 50 лет через «Дію». Изменения должны уточнить механизм расторжения трудового договора с работодателями, зарегистрированными на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.
Как увольняются работники с предприятий на оккупированных территориях
Отдельно правительство предлагает уточнить технический механизм увольнения из компаний, зарегистрированных на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях.
Такая возможность уже предусмотрена через систему «Горизонт» с использованием «Дія», а новый проект детализирует, каким образом эта услуга должна работать.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинский рынок труда давно не отвечает потребностям экономики, меняющейся под влиянием войны. Кроме того, в среднем сегменте рынка иногда возникает диспропорция между зарплатными ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей. Даже конкурентная зарплата не всегда позволяет работодателю закрыть вакансию. Одной из причин может быть отсутствие бронирования.