Правительство сохранило доплату 2600 грн для учителей

Правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату 2600 грн для педагогов, которые очно или в смешанном формате работают в прифронтовых и пограничных общинах. Выплаты до конца 2026 года обеспечат благодаря перераспределению средств между местными бюджетами.

Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий.

Кто будет получать доплату 2600 грн

Отдельная выплата предусмотрена для 23 600 педагогических работников в 614 заведениях общего среднего образования.

Речь идет об учителях, которые непосредственно работают с детьми очно или в смешанном формате на прифронтовых и приграничных территориях.

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Для финансирования доплаты правительство перераспределило средства между местными бюджетами. Необходимый ресурс получат 90 местных бюджетов Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

По словам министра образования и науки Украины Андрея Бутенко, отдельная выплата должна обеспечить финансовую поддержку педагогов, продолжающих работать с учащимися в сложных условиях безопасности.

За какой период выплатят деньги

Перераспределение средств позволит произвести полный расчет за фактически отработанное время в январе-августе 2026 года в общинах, где осталась потребность в финансировании.

Также средства позволят обеспечить выплату отдельной доплаты в сентябре-декабре 2026 года.

В то же время с 1 сентября доплата 2600 грн за неблагоприятные условия труда включена в должностной оклад педагогов в рамках нового механизма оплаты труда. Она стала частью гарантированной зарплаты, от которой рассчитываются, в частности надбавки за престижность, выслугу лет и другие выплаты.