Премия для работника может быть как дополнительным вознаграждением за результат, так и выплатой, которую работодатель обязан начислить. Решающее здесь то, как и на каких условиях премия предусмотрена документами компании.

Это подчеркивают специалисты robota.ua

Что такое премия

Премия — это дополнительная выплата, которая входит в структуру заработной платы и может быть связана с результатами работы, выполнением определенных показателей, профессиональными достижениями или другими условиями, определенными работодателем.

Согласно ст. 2 Закона Украины «Об оплате труда», заработная плата состоит, в частности, из основной и дополнительной заработной платы, а также других поощрительных и компенсационных выплат.

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Премия может являться составной частью дополнительной зарплаты, если она предусмотрена системой оплаты труда на предприятии. В то же время ее не следует путать с надбавкой: надбавка обычно носит постоянный характер и связана с квалификацией, стажем или условиями труда, тогда как премия чаще зависит от результатов или выполнения определенных показателей.

Когда премия — это обязанность работодателя

Главное правило простое: все зависит от документов.

Работодатель обязан выплатить премию, если она предусмотрена:

трудовым договором;

коллективным договором;

положением об оплате труда;

положением о премировании.

В документах должны быть определены условия и размеры выплат (ст. 97 Кодекса законов о труде Украины и ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»).

Если работник выполнил предусмотренные условия получения премии, работодатель не может просто отказаться от ее выплаты.

В то же время работодатель может иметь право, а не обязанность выплачивать премию, если она носит разовый или поощрительный характер, выплачивается по его решению или документы не содержат четких условий ее получения.

Еще несколько важных нюансов

Может ли работодатель сам решать, платить премию или нет? Да, если выплата не гарантирована. Если премия закреплена в документах и ​​работник выполнил определенные условия, работодатель должен ее выплатить.

Можно ли потребовать премию, если ее регулярно платили? В некоторых случаях — да. Если премия постоянно выплачивалась, имела ясный размер и фактически стала частью зарплаты, это может иметь значение во время спора. Окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств и доказательств.

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Можно ли не платить премию из-за «плохих результатов», если критерии не прописаны? Основания и показатели премирования должны быть определены заранее в соответствующих документах. Если таких критериев нет, само по себе указание на низкие результаты не объясняет основания для невыплаты.

Можно ли лишить работника премии в качестве наказания? Лишение премии не является отдельным видом дисциплинарного взыскания. В то же время, премию могут не начислить, если правила премирования предусматривают ее зависимость от определенных условий, в частности отсутствия нарушений.

Облагается ли премия налогом? Да. Премия, как правило, входит в состав зарплаты и облагается налогом по общим правилам. Поэтому начисленная сумма премии и сумма, которую работник фактически получает после удержания налогов и сборов, могут отличаться.

Что делать, если премию обещали, но не выплатили

Если работодатель не выплатил премию, работнику следует:

проверить трудовой договор и положение об оплате труда или премировании;

в письменном виде обратиться к работодателю и попросить объяснить причину невыплаты;

если оснований для отказа нет, обратиться в Гоструда или в суд для защиты своих трудовых прав.

Реалии военного положения

Трудовые отношения во время военного положения регулирует Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 № 2136-IX.

Он расширяет отдельные возможности работодателя по изменению условий труда. В частности, он разрешает временно менять условия труда без соблюдения общего срока предупреждения, предусмотренного ст. 32 КЗоТ в мирное время.