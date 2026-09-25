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Сколько украинцев получают субсидии и льготы: статистика за 2024−2026 годы (инфографика)

Личные финансы
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Жилищная субсидия и льгота – это две похожие, но разные формы социальной помощи. Фото 24 канал
Жилищная субсидия и льгота – это две похожие, но разные формы социальной помощи. Фото 24 канал
В первом полугодии 2026 года средние расходы государства на одного получателя жилищной субсидии достигли рекордных 18,1 тыс. грн. В то же время, на одного получателя льготы в среднем пришлось 9,3 тыс. грн.
Об этом пишет «Слово и дело».

Сколько украинцев получали субсидии и льготы в 2024—2026 годах

В 2024 году жилищные субсидии на оплату электроэнергии, отопления, водоснабжения и водоотведения, а также приобретение топлива получили 1,841 млн украинцев. Льготы получили 1,521 млн человек.
За 2025 год обоими видами помощи воспользовалось меньшее количество людей. Так, жилищные субсидии получили 1,384 миллиона украинцев, а льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива — 1,169 миллиона.
Первое полугодие 2026 года демонстрирует слом статистики. С одной стороны, количество получателей жилищных субсидий составляет 636 тысяч человек. С другой — льготы на оплату ЖКУ уже получили 1,246 миллиона украинцев, что больше, чем за весь 2025 год.
Как изменялось количество получателей жилищных субсидий и льгот в 2024—2026 годах
Как изменялось количество получателей жилищных субсидий и льгот в 2024—2026 годах, www.slovoidilo.ua

Сколько государство тратит на субсидии и льготы

В 2024 году государство потратило на компенсации населению более 39 миллиардов гривен — в том числе 21,509 миллиарда на жилищные субсидии и 17,880 миллиарда на льготы.
В 2025 году расходы на жилищные субсидии уменьшились до 17,310 миллиарда гривен, а на льготы — выросли до 18,373 миллиарда. Таким образом, государство потратило на компенсацию оплаты ЖКУ и приобретение топлива 35,683 миллиарда гривен.
За первую половину 2026 года размер расходов на оба вида компенсаций почти сравнялся: 11,505 млрд на жилищные субсидии и 11,551 млрд на льготы.
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Как изменились средние выплаты на одного получателя

Кроме того, можно проследить, как менялись средние расходы на одного получателя: в 2024 году государство в среднем платило в год по 11,7 тысяч гривен субсидии и 11,8 тысяч гривен льготы. В 2025 году средний «чек» вырос до 12,5 тысяч (получатели субсидии) и 15,7 тысяч гривен (льготники).
По состоянию на первое полугодие 2026 года средние расходы на одного получателя субсидии составляют рекордные 18,1 тысяч гривен, а на получателя льготы — 9,3 тысяч гривен.

Чем отличаются субсидия и льгота

Жилищная субсидия и льгота — это две похожие, но разные формы социальной помощи. Субсидии назначаются домохозяйствам с невысокими доходами, для которых оплата коммунальных услуг является большим бременем.
А льгота на оплату ЖКУ назначается независимо от финансового положения, а по факту принадлежности к определенной категории населения — в частности ветеранам, многодетным семьям, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС и т. д.
Одновременно может предоставляться только один из двух видов компенсаций.
По материалам:
Слово і Діло
СубсидииЖилищные субсидии
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