44% украинцев потратили на подготовку к учебному сезону больше, чем в прошлом году

Каждый десятый потратил от 13100 до 21800 грн

Почти половина украинцев в 2026 году потратили на подготовку к новому учебному сезону больше, чем в прошлом году. В то же время покупки за границей остаются одним из способов сэкономить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса международной доставки Meest Shopping среди своих клиентов.

По данным опроса, 44% респондентов потратили на подготовку к учебному сезону больше, чем в 2025 году. Еще 28% сообщили, что их расходы не изменились, а 27% потратили меньше.

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Что украинцы покупали к учебному сезону

Чаще всего покупали одежду и обувь (56%), канцелярию (37%) и спортивные товары (26%). При этом одежду, обувь и спортивные товары респонденты чаще заказывали за границей, тогда как канцелярию в Украине.

Главной причиной покупать за границей стала более низкая цена — ее отметили 77% опрошенных. Еще 37% ориентировались на акции и распродажи, а 35% не нашли нужного товара в Украине. Самой популярной страной для покупок стали США — их отметили 57% опрошенных.

Наибольшая доля респондентов (23%) сделала в течение сезона 2−3 заказа. Еще 12% осуществили от 3 до 5 заказов, а 7% - более пяти.

Сколько потратили на покупки

Половина опрошенных потратила на покупки от 2200 до 6500 грн ($50−150), еще 35% уложились в сумму до 2200 грн (до $50).

Каждый десятый потратил от 13 100 до 21 800 грн ($300−500), а 4% - более 21 800 грн (более $500).

Почти половина респондентов (49%) покупала вещи для себя, в частности, для собственных нужд, обучения или курсов.

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Еще 40% готовили в школу ребенка-школьника, 21% покупали товары для студента, а 11% — для ребенка, посещающего детский сад. В этом вопросе участники могли выбрать несколько вариантов ответа.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование Codes.com.ua писал , что подготовка первоклассника к школе в 2026 году обойдется родителям в среднем в 12 923 грн. За год стоимость школьной корзины выросла примерно на 30%, а по сравнению с 2020 годом расходы увеличились более чем в четыре раза.