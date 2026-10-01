Украина готовится к возобновлению гражданского авиасообщения, причем полеты могут возобновиться еще до окончания войны. В то же время, главным условием остается безопасность пассажиров.

Об этом в интервью «Телеграфу» заявил министр развития, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

В Украине уже готовятся к открытию неба

По словам Калашника, задача возобновить гражданскую авиацию в Украине остается актуальной. Он отметил, что государство уже прорабатывает необходимые алгоритмы и сценарии, чтобы минимизировать риски в случае возобновления полетов.

«Стоит ли задача открыть небо? Стоит», — сказал министр.

В то же время, приоритетом остаются экономическая, гуманитарная и военная логистика, которую обеспечивают железнодорожный, морской и автомобильный транспорт.

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Калашник добавил, что Украина изучает международный опыт стран, продолжающих гражданские полеты в условиях военных действий, а также обменивается опытом в рамках ИКАО.

Для восстановления авиасообщения прорабатывают, в частности:

безопасные просторы;

обустройство укрытий;

альтернативные источники обеспечения;

условия работы инфраструктуры.

Когда могут возобновить гражданские полеты

Точных сроков возобновления авиасообщения министр не назвал. По его словам, полеты могут возобновиться либо после завершения боевых действий, либо еще во время войны, если будут обеспечены необходимые условия безопасности.

«Непременно это произойдет. Просто вопрос времени», — отметил Калашник.

Он подчеркнул, что объекты инфраструктуры уже готовятся к возможному запуску гражданской авиации, однако окончательное решение будет зависеть, прежде всего, от ситуации безопасности.