Алименты по договоренности: что нужно знать родителям о договоре

Родителям не обязательно обращаться в суд, чтобы определить порядок уплаты алиментов на ребенка. Они могут самостоятельно договориться о размере и сроках выплат и закрепить договоренность в нотариально удостоверенном договоре.

Об этом сообщает Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции.

Что можно прописать в договоре

Согласно статье 189 Семейного кодекса Украины, договор об уплате алиментов заключается в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом.

Размер алиментов родители определяют по взаимной договоренности, однако он не может быть меньше минимального гарантированного государством размера — 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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В договоре можно определить:

размер алиментов;

сроки и порядок выплаты;

условия целевого использования денег;

местожительство ребенка;

порядок встреч ребенка с родителями и другими родственниками;

другие условия, не нарушающие права и интересы ребенка.

Нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Если родитель не выполняет его условия, документ можно предъявить к принудительному исполнению в установленном законом порядке.

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При взаимном согласии родители могут изменить или дополнить договор. Такие изменения должны быть удостоверены нотариально.

Если договориться об изменении или расторжении договора не удается, заинтересованная сторона может обратиться в суд.