0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Алименты по договоренности: что нужно знать родителям о договоре

21
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Ребенок и родители
Ребенок и родители
Родителям не обязательно обращаться в суд, чтобы определить порядок уплаты алиментов на ребенка. Они могут самостоятельно договориться о размере и сроках выплат и закрепить договоренность в нотариально удостоверенном договоре.
Об этом сообщает Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции.

Что можно прописать в договоре

Согласно статье 189 Семейного кодекса Украины, договор об уплате алиментов заключается в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом.
Размер алиментов родители определяют по взаимной договоренности, однако он не может быть меньше минимального гарантированного государством размера — 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
В договоре можно определить:
  • размер алиментов;
  • сроки и порядок выплаты;
  • условия целевого использования денег;
  • местожительство ребенка;
  • порядок встреч ребенка с родителями и другими родственниками;
  • другие условия, не нарушающие права и интересы ребенка.
Нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Если родитель не выполняет его условия, документ можно предъявить к принудительному исполнению в установленном законом порядке.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
При взаимном согласии родители могут изменить или дополнить договор. Такие изменения должны быть удостоверены нотариально.
Если договориться об изменении или расторжении договора не удается, заинтересованная сторона может обратиться в суд.
Таким образом, договор позволяет родителям самостоятельно определить порядок материального обеспечения ребенка без судебного процесса, в то же время условия договоренности не могут нарушать его права и интересы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems