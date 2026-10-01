Алименты по договоренности: что нужно знать родителям о договоре

Родителям не обязательно обращаться в суд, чтобы определить порядок уплаты алиментов на ребенка. Они могут самостоятельно договориться о размере и сроках выплат и закрепить договоренность в нотариально удостоверенном договоре.
Об этом сообщает Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции.
Что можно прописать в договоре
Согласно статье 189 Семейного кодекса Украины, договор об уплате алиментов заключается в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом.
Размер алиментов родители определяют по взаимной договоренности, однако он не может быть меньше минимального гарантированного государством размера — 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
📌 Если вы воспитываете ребенка самостоятельно, государство предусмотрело для вас отдельные выплаты, льготы и пособия. Finance.ua в материале рассказывает, как их оформить и что для этого нужно. 👶🏻
В договоре можно определить:
размер алиментов;
сроки и порядок выплаты;
условия целевого использования денег;
местожительство ребенка;
порядок встреч ребенка с родителями и другими родственниками;
другие условия, не нарушающие права и интересы ребенка.
Нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Если родитель не выполняет его условия, документ можно предъявить к принудительному исполнению в установленном законом порядке.
При взаимном согласии родители могут изменить или дополнить договор. Такие изменения должны быть удостоверены нотариально.
Если договориться об изменении или расторжении договора не удается, заинтересованная сторона может обратиться в суд.
Таким образом, договор позволяет родителям самостоятельно определить порядок материального обеспечения ребенка без судебного процесса, в то же время условия договоренности не могут нарушать его права и интересы.