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В Украине хотят усилить ответственность за нарушение правил ценообразования

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Нарушение правил ценообразования
Нарушение правил ценообразования
В Украине предлагается существенно усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере цен и ценообразования. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает увеличение штрафов для граждан и должностных лиц, а также введение отдельных административно-хозяйственных санкций для хозяйствующих субъектов.
Об этом сообщает Новости.Live. со ссылкой на карту законопроекта.

Какие штрафы предлагают

В частности, за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок и доплат предлагают штрафовать граждан на 2550 гривен, а должностных лиц — на 3400 гривен.
Если такое нарушение будет повторным в течение года, штраф для граждан составит 3400 гривен, а для должностных лиц — 4250 гривен.
Также предлагается ввести отдельную ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц контролирующего цены органа или создание препятствий для их работы. В таком случае гражданам будет грозить штраф в размере 5100 гривен, а должностным лицам — 5950 гривен.
Для хозяйствующих субъектов предусматриваются отдельные административно-хозяйственные санкции. В частности, за нарушение порядка формирования, установления и применения государственных регулируемых цен предлагается взимать 100% необоснованно полученной выручки.
Если предприятие будет брать плату за товары, которые по закону должны предоставляться бесплатно, штраф также составит 100% стоимости таких товаров.
За предоставление контролирующему органу недостоверной информации предлагается штраф в размере 51 000 гривен, а за невыполнение предписаний или создание препятствий для работы контролеров — 102 000 гривен.

Почему предлагают усилить ответственность

Необходимость ужесточения ответственности авторы законопроекта объясняют, в частности, ситуацией на фармацевтическом рынке.
По данным Госпродпотребслужбы, в течение января — августа 2026 года было проведено 634 внеплановые проверки, в ходе которых в 412 случаях выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.
Среди типичных нарушений называют завышение предельного размера снабженческо-сбытовых и розничных надбавок на лекарственные средства. За этот период к административной ответственности привлечены 275 должностных лиц, а общая сумма наложенных на них штрафов составила 684,1 тыс. гривен.
По материалам:
Novyny.live
Законопроекты
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