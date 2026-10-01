В Украине хотят усилить ответственность за нарушение правил ценообразования

В Украине предлагается существенно усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере цен и ценообразования. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает увеличение штрафов для граждан и должностных лиц, а также введение отдельных административно-хозяйственных санкций для хозяйствующих субъектов.

Об этом сообщает Новости.Live. со ссылкой на карту законопроекта.

Какие штрафы предлагают

В частности, за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок и доплат предлагают штрафовать граждан на 2550 гривен, а должностных лиц — на 3400 гривен.

Если такое нарушение будет повторным в течение года, штраф для граждан составит 3400 гривен, а для должностных лиц — 4250 гривен.

Также предлагается ввести отдельную ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц контролирующего цены органа или создание препятствий для их работы. В таком случае гражданам будет грозить штраф в размере 5100 гривен, а должностным лицам — 5950 гривен.

Для хозяйствующих субъектов предусматриваются отдельные административно-хозяйственные санкции. В частности, за нарушение порядка формирования, установления и применения государственных регулируемых цен предлагается взимать 100% необоснованно полученной выручки.

Если предприятие будет брать плату за товары, которые по закону должны предоставляться бесплатно, штраф также составит 100% стоимости таких товаров.

За предоставление контролирующему органу недостоверной информации предлагается штраф в размере 51 000 гривен, а за невыполнение предписаний или создание препятствий для работы контролеров — 102 000 гривен.

Почему предлагают усилить ответственность

Необходимость ужесточения ответственности авторы законопроекта объясняют, в частности, ситуацией на фармацевтическом рынке.

По данным Госпродпотребслужбы, в течение января — августа 2026 года было проведено 634 внеплановые проверки, в ходе которых в 412 случаях выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.