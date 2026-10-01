«Аврора», WOG и «МакДональдс»: как обновился состав Клуба белого бизнеса

В то же время, перечень оставили крупные компании. Крупнейшей по доходу среди них стала «Смарт Интеллиджент Систем» — 12,9 млрд грн.
Также из Клуба выбыли:
«Дружба-Нова» — 5,7 млрд грн дохода;
«Авантаж-7» — 5,3 млрд грн;
«Нежинский жиркомбинат» — 5,1 млрд грн;
«Днепрсталь-Энерго» — 4,6 млрд грн.
По словам специалиста по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы Мирослава Лабы, рост перечня частично связан с обновленными критериями отбора и желанием бизнеса получить преимущества при проверках, возмещении НДС и получении налоговых консультаций.
В то же время, он обратил внимание на риски публичности такого перечня во время войны, поскольку в нем собраны компании, которые стабильно работают и наполняют бюджет.
Какие отрасли представлены больше всего
Среди компаний Клуба 55% работают на общей системе налогообложения. Еще 21% принадлежат к четвертой группе упрощенной системы, 19% — к третьей, а 5% — резиденты Дії.
Больше всего компаний работают в следующих областях:
сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1974;
оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспорта — 1 856;
перерабатывающая промышленность — 1551;
строительство — 670;
операции с недвижимостью — 594.
Среди ФЛП 87% работают на третьей группе упрощенной системы, еще 13% - на общей.
По видам деятельности больше всего ФЛП приходится на торговлю и ремонт автотранспорта — 217. Далее следуют:
административное и вспомогательное обслуживание — 58;
транспорт, складское хозяйство, почта и курьерская деятельность — 56;
временное размещение и организация питания — 50;
перерабатывающая промышленность — 47.
Где больше всего участников Клуба
Больше всего компаний из Клуба белого бизнеса зарегистрировано в Киеве — 1 941.
Далее по количеству:
Днепропетровская обл. — 841 компания;
Львовская обл. — 689;
Киевская обл. — 689;
Харьковская обл. — 497.
Меньше всего компаний в перечне зарегистрировано в Луганской — 2, Херсонской — 13 и Донецкой областях — 29.
Среди ФЛП больше участников Клуба также приходится на Днепропетровскую обл. и Киев — по 73. Во Львовской зарегистрировано 55 таких предпринимателей, Киевской — 46, Харьковской — 44.
Отдельно Опендатабот отмечает, что в Клуб входят 37 компаний из Индекса Опендатабота 2026. Еще квартал назад их было 33. Наибольший доход среди них за второй квартал 2026 имел АТБ-Маркет — 136 млрд грн.
Также 205 компаний из Клуба являются участниками финансово промышленных групп. Больше всего таких бизнесов приходится на Агропросперис — 34 компании, СКМ — 14, группу семьи Пинчуков и АТБ — по 12, а также OKKO Group — 10. Одна компания при этом может входить сразу в несколько ФПГ.