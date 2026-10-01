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«Аврора», WOG и «МакДональдс»: как обновился состав Клуба белого бизнеса

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Бизнес
Бизнес
Клуб белого бизнеса продолжает расширяться: в настоящее время в него входят почти 9,7 тысяч участников. За квартал их количество выросло на 455 бизнесов, или 5%.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Кто входит в Клуб белого бизнеса

Подавляющее большинство участников — компании. Их сейчас 9132, или 94% от общего количества. Еще 574 участника — ФЛП.
Среди компаний:
  • 9088 являются действующими;
  • 4 находятся в процессе прекращения;
  • относительно 40 компаний актуальный статус определить невозможно из-за скрытых данных.
В то же время состав Клуба за квартал заметно изменился. В список добавили 1 656 компаний, а 1 206 — выбыли.
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Среди присоединившихся:
  • 982 компании, или 59%, попали в Клуб впервые;
  • 674 компании, или 40%, уже участвовали ранее, но отсутствовали в предварительном обновлении;
  • в отношении 20 компаний историю участия проверить невозможно из-за скрытых данных.

Какие крупные компании присоединились и выбыли

Наибольший доход среди компаний, впервые попавших в Клуб, по итогам второго квартала 2026 года имела «Выгодная покупка», сеть магазинов «Аврора» — 28,3 млрд грн.
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Также впервые в перечень вошли:
  • «Петрол Контракт», сеть АЗК WOG — 16,4 млрд грн дохода;
  • «Закарпатьеэнергосбыт» — 8,5 млрд грн;
  • «Сандора» — 7,5 млрд грн.
МакДональдз Юкрейн ЛТД с доходом 11,9 млрд грн вернулся в Клуб после отсутствия в течение квартала.
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В то же время, перечень оставили крупные компании. Крупнейшей по доходу среди них стала «Смарт Интеллиджент Систем» — 12,9 млрд грн.
Также из Клуба выбыли:
  • «Дружба-Нова» — 5,7 млрд грн дохода;
  • «Авантаж-7» — 5,3 млрд грн;
  • «Нежинский жиркомбинат» — 5,1 млрд грн;
  • «Днепрсталь-Энерго» — 4,6 млрд грн.
По словам специалиста по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы Мирослава Лабы, рост перечня частично связан с обновленными критериями отбора и желанием бизнеса получить преимущества при проверках, возмещении НДС и получении налоговых консультаций.
В то же время, он обратил внимание на риски публичности такого перечня во время войны, поскольку в нем собраны компании, которые стабильно работают и наполняют бюджет.

Какие отрасли представлены больше всего

Среди компаний Клуба 55% работают на общей системе налогообложения. Еще 21% принадлежат к четвертой группе упрощенной системы, 19% — к третьей, а 5% — резиденты Дії.
Больше всего компаний работают в следующих областях:
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1974;
  • оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспорта — 1 856;
  • перерабатывающая промышленность — 1551;
  • строительство — 670;
  • операции с недвижимостью — 594.
«Аврора», WOG и «МакДональдс»: как обновился состав Клуба белого бизнеса
Среди ФЛП 87% работают на третьей группе упрощенной системы, еще 13% - на общей.
По видам деятельности больше всего ФЛП приходится на торговлю и ремонт автотранспорта — 217. Далее следуют:
  • административное и вспомогательное обслуживание — 58;
  • транспорт, складское хозяйство, почта и курьерская деятельность — 56;
  • временное размещение и организация питания — 50;
  • перерабатывающая промышленность — 47.

Где больше всего участников Клуба

Больше всего компаний из Клуба белого бизнеса зарегистрировано в Киеве — 1 941.
Далее по количеству:
  • Днепропетровская обл. — 841 компания;
  • Львовская обл. — 689;
  • Киевская обл. — 689;
  • Харьковская обл. — 497.
Меньше всего компаний в перечне зарегистрировано в Луганской — 2, Херсонской — 13 и Донецкой областях — 29.
«Аврора», WOG и «МакДональдс»: как обновился состав Клуба белого бизнеса
Среди ФЛП больше участников Клуба также приходится на Днепропетровскую обл. и Киев — по 73. Во Львовской зарегистрировано 55 таких предпринимателей, Киевской — 46, Харьковской — 44.
Отдельно Опендатабот отмечает, что в Клуб входят 37 компаний из Индекса Опендатабота 2026. Еще квартал назад их было 33. Наибольший доход среди них за второй квартал 2026 имел АТБ-Маркет — 136 млрд грн.
Также 205 компаний из Клуба являются участниками финансово промышленных групп. Больше всего таких бизнесов приходится на Агропросперис — 34 компании, СКМ — 14, группу семьи Пинчуков и АТБ — по 12, а также OKKO Group — 10. Одна компания при этом может входить сразу в несколько ФПГ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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