Аукцион по продаже Gulliver сорвался из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже комплекса Gulliver в системе Prozorro. Продажи не состоялась из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Дальнейшую стратегию реализации актива будут определять наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка.
В среду, 30 сентября 2026 года, в 20:00 завершился прием предложений для участия в аукционе по продаже комплекса Gulliver в системе Prozorro.Продажи. По завершению приема предложений заявок на участие в аукционе не поступило, поэтому запланированный трехраундовый английский аукцион не состоялся.
В связи с этим наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут определять дальнейшую стратегию реализации актива с учетом ситуации на рынке, готовности потенциальных инвесторов и рисков безопасности.
«Состоялся первый важный шаг — выставление комплекса на продажу. Мы видим интерес к активу и понимаем, что инвесторы остаются осторожными из-за военных рисков. Далее будем оценивать готовность рынка и потенциальных инвесторов к приобретению актива и определять возможные модели и сроки его продажи. Для нас как для государственного банка важно, чтобы реализация актива проходила максимально прозрачно и с наибольшим возможным финансовым результатом, который будет влиять на уплаченные государству налоги и дивиденды. Поэтому решение будем принимать взвешенно», — отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.
Кто владеет Gulliver
Комплекс Gulliver находится в собственности консорциума государственных банков, в котором 80% принадлежит Ощадбанку и 20% Укрэксимбанку. Решение о продаже актива было принято наблюдательными советами обоих банков в конце июля 2026 года.
Комплекс был выставлен на продажу по стартовой цене $207 млн на условиях полной оплаты в день заключения договора купли-продажи.