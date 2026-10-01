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Аукцион по продаже Gulliver сорвался из-за отсутствия покупателей

Фондовый рынок
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Комплекс Gulliver находится в собственности консорциума государственных банков
Комплекс Gulliver находится в собственности консорциума государственных банков
Аукцион по продаже комплекса Gulliver в системе Prozorro. Продажи не состоялась из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Дальнейшую стратегию реализации актива будут определять наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка.
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Аукцион Gulliver не состоялся

В среду, 30 сентября 2026 года, в 20:00 завершился прием предложений для участия в аукционе по продаже комплекса Gulliver в системе Prozorro.Продажи. По завершению приема предложений заявок на участие в аукционе не поступило, поэтому запланированный трехраундовый английский аукцион не состоялся.
В связи с этим наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут определять дальнейшую стратегию реализации актива с учетом ситуации на рынке, готовности потенциальных инвесторов и рисков безопасности.
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«Состоялся первый важный шаг — выставление комплекса на продажу. Мы видим интерес к активу и понимаем, что инвесторы остаются осторожными из-за военных рисков. Далее будем оценивать готовность рынка и потенциальных инвесторов к приобретению актива и определять возможные модели и сроки его продажи. Для нас как для государственного банка важно, чтобы реализация актива проходила максимально прозрачно и с наибольшим возможным финансовым результатом, который будет влиять на уплаченные государству налоги и дивиденды. Поэтому решение будем принимать взвешенно», — отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Кто владеет Gulliver

Комплекс Gulliver находится в собственности консорциума государственных банков, в котором 80% принадлежит Ощадбанку и 20% Укрэксимбанку. Решение о продаже актива было принято наблюдательными советами обоих банков в конце июля 2026 года.
Комплекс был выставлен на продажу по стартовой цене $207 млн ​​на условиях полной оплаты в день заключения договора купли-продажи.
По материалам:
Finance.ua
Ощадбанк
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