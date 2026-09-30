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Китайский регулятор хочет усилить требования к IPO производителям гуманоидных роботов — CNBC

Фондовый рынок
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Китайский регулятор рынка ценных бумаг хочет ужесточить требования к стартапам в сфере гуманоидных роботов, стремящихся выйти на биржу.
Как сообщает CNBC со ссылкой на трех осведомленных собеседников, компании в сфере воплощенного искусственного интеллекта должны соответствовать трем критериям.

Критерии для листинга

По данным источников, так называемые неформальные рекомендации предполагают, что претенденты на листинг должны демонстрировать устойчивые доходы и коммерческие заказы, сокращать убытки и владеть ключевыми технологиями. Среди таких технологий собеседники назвали роботизированный мозг или руки.
Один из собеседников CNBC сообщил, что для оценки сокращения ущерба может потребоваться трехлетний прогноз. По его словам, компаниям предположительно будет достаточно соответствовать двум из трех критериев. В то же время источники отметили, что непонятно, сможет ли хотя бы кто-нибудь из претендентов выполнить эти условия.
По меньшей мере, два десятка компаний, связанных с гуманоидными работами и воплощенным ИИ, подали заявки на листинг в Гонконге. С мая 2025 г. Гонконгская фондовая биржа разрешает технологическим компаниям конфиденциально подавать документы для IPO. Компаниям из материкового Китая для размещения акций в Гонконге также требуется одобрение китайского регулятора. Гонконгская биржа и Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая не ответили на запрос CNBC о комментарии.

Инвестиции и динамика акций

В Китае насчитывается более 100 компаний, занимающихся гуманоидными работами. По данным Xiniu, инвестиции в сектор во втором квартале достигли 47,09 млрд юаней, или 6,95 млрд долларов. Это более чем в два раза превысило показатель первого квартала и более чем в шесть раз — уровень аналогичного периода в прошлом году.
Компания Unitree привлекла около 6,1 млрд юаней во время IPO в Шанхае 19 августа. В первый день торгов ее акции выросли более чем на 460% и закрылись на уровне 845 юаней, однако по состоянию на понедельник их цена снизилась почти вдвое — до 459,65 юаня. Акции Ubtech, торгующиеся в Гонконге, с начала года потеряли более 40%, а операционный убыток компании за первое полугодие составил 279 млн юаней.
По материалам:
ua.news
КитайФондовая биржаРоботы
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