0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nvidia вернет акционерам до $235 миллиардов: это рекорд в истории США

Фондовый рынок
18
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
При обратном выкупе компания покупает собственные акции на рынке, фактически передавая деньги их владельцам.
При обратном выкупе компания покупает собственные акции на рынке, фактически передавая деньги их владельцам.
Nvidia планирует потратить до $235 млрд на выкуп собственных акций, возвращая акционерам часть огромных доходов от бума искусственного интеллекта.
Об этом сообщает газета Financial Times.

Nvidia одобрила рекордный выкуп акций

Совет директоров увеличил программу выкупа акций еще на $150 млрд. Это самое большое решение в истории американского корпоративного сектора: предыдущий рекорд установила Apple, которая в 2024 году одобрила выкуп на $110 млрд.
С учетом неиспользованных средств общий доступный Nvidia лимит достиг $235 млрд. Компания рассчитывает завершить программу до конца 2028 финансового года, истекающего в январе 2028 года.

Зачем компании выкупают свои акции

При обратном выкупе компания покупает собственные акции на рынке, фактически передавая деньги их владельцам. Количество акций в обращении сокращается, что может увеличить прибыль в расчете на одну акцию и поддержать котировки.
За первое полугодие текущего финансового года Nvidia получила почти $70 млрд. свободного денежного потока и уже потратила $39,8 млрд. на выкуп 203 млн. своих акций.
После появления ChatGPT в конце 2022 года акции Nvidia подорожали более чем в 13 раз. В 2026 году рост замедлился примерно до 20% из-за сомнений инвесторов в устойчивости ИИ-бума. После оглашения новой программы акции компании выросли примерно на 3%.
По материалам:
Економічна Правда
NvidiaФондовый рынок
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems