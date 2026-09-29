Nvidia вернет акционерам до $235 миллиардов: это рекорд в истории США
Nvidia планирует потратить до $235 млрд на выкуп собственных акций, возвращая акционерам часть огромных доходов от бума искусственного интеллекта.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Nvidia одобрила рекордный выкуп акций
Совет директоров увеличил программу выкупа акций еще на $150 млрд. Это самое большое решение в истории американского корпоративного сектора: предыдущий рекорд установила Apple, которая в 2024 году одобрила выкуп на $110 млрд.
С учетом неиспользованных средств общий доступный Nvidia лимит достиг $235 млрд. Компания рассчитывает завершить программу до конца 2028 финансового года, истекающего в январе 2028 года.
Зачем компании выкупают свои акции
При обратном выкупе компания покупает собственные акции на рынке, фактически передавая деньги их владельцам. Количество акций в обращении сокращается, что может увеличить прибыль в расчете на одну акцию и поддержать котировки.
За первое полугодие текущего финансового года Nvidia получила почти $70 млрд. свободного денежного потока и уже потратила $39,8 млрд. на выкуп 203 млн. своих акций.
После появления ChatGPT в конце 2022 года акции Nvidia подорожали более чем в 13 раз. В 2026 году рост замедлился примерно до 20% из-за сомнений инвесторов в устойчивости ИИ-бума. После оглашения новой программы акции компании выросли примерно на 3%.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple обязали выплатить $5,7 млрд: причины
OTP Bank рассматривает возможность полного выхода из россии
Минфин не хочет повышать ставки по ОВГЗ из-за увеличения заимствований — Ермоличев
Meta приблизилась к капитализации $2 трлн после запуска ИИ-помощника Muse
OpenAI может «сжечь» $280 млрд до 2030 года — FT
10 крупнейших иностранных инвесторов мира (инфографика)