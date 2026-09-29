Nvidia вернет акционерам до $235 миллиардов: это рекорд в истории США

При обратном выкупе компания покупает собственные акции на рынке, фактически передавая деньги их владельцам.

Nvidia планирует потратить до $235 млрд на выкуп собственных акций, возвращая акционерам часть огромных доходов от бума искусственного интеллекта.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Nvidia одобрила рекордный выкуп акций

Совет директоров увеличил программу выкупа акций еще на $150 млрд. Это самое большое решение в истории американского корпоративного сектора: предыдущий рекорд установила Apple, которая в 2024 году одобрила выкуп на $110 млрд.

С учетом неиспользованных средств общий доступный Nvidia лимит достиг $235 млрд. Компания рассчитывает завершить программу до конца 2028 финансового года, истекающего в январе 2028 года.

Зачем компании выкупают свои акции

При обратном выкупе компания покупает собственные акции на рынке, фактически передавая деньги их владельцам. Количество акций в обращении сокращается, что может увеличить прибыль в расчете на одну акцию и поддержать котировки.

За первое полугодие текущего финансового года Nvidia получила почти $70 млрд. свободного денежного потока и уже потратила $39,8 млрд. на выкуп 203 млн. своих акций.