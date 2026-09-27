OpenAI прогнозирует отрицательный свободный денежный поток в размере $278 млрд в 2026—2030 годах. Компания ожидает, что ее расходы будут значительно превышать доходы из-за масштабных инвестиций в вычислительные мощности и инфраструктуру.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на презентацию компании.

Какой доход рассчитывает получить OpenAI

OpenAI прогнозирует, что ее выручка вырастет почти в десять раз — с $36 млрд в 2026 году до $350 млрд в 2030-м. В целом за этот период компания ожидает получить $840 млрд. выручки.

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В то же время, OpenAI планирует потратить около $856 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру до конца 2030 года. Это будет самая большая статья расходов компании.

По данным FT, в марте OpenAI привлекла $122 млрд и, согласно презентации, может потратить эти средства уже к 2028 году.

Для дальнейшего развития компании нужны сотни миллиардов долларов на строительство дата-центров, закупку вычислительных мощностей, обучение и работу моделей искусственного интеллекта.

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OpenAI в то же время снижает цены на свои продукты, пытаясь конкурировать с американской Anthropic и более дешевыми моделями с открытыми весами из Китая.

Несмотря на масштабные издержки, у компании есть признаки ускорения доходов. По данным FT, по выходу новых моделей ее годовой темп выручки в июле вырос примерно на 20%.

В майском прогнозе OpenAI ожидала еще больше отрицательный свободный денежный поток — $305 млрд.