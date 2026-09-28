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Apple обязали выплатить $5,7 млрд: причины

Фондовый рынок
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Apple обжалует вердикт
Apple обжалует вердикт
Американское жюри обязало Apple выплатить компании Taction из Сан-Диего более $5,7 млрд за использование запатентованной технологии тактильной обратной связи в iPhone и Apple Watch.
Об этом сообщает Reuters.

Apple планирует обжаловать решение

Apple заявила, что обжалует вердикт. По данным Reuters, это самая большая в США сумма, присужденная по делу о нарушении патента на подобную технологию.
«Taptic Engine от Apple принципиально отличается от технологии Taction, подтвержденной собственными тестированиями продуктов Apple, проведенными компанией Taction во время судебного разбирательства», — отметили в Apple.
«Apple не использует технологию Taction, и мы подадим апелляцию», — добавили в компании.

Как возник патентный спор

Компания Taction, использующая свою технологию в наушниках и игровых гарнитурах, подала иск в 2021 году.
Apple отрицает обвинения и заявила, что патенты недействительны.
Апелляционный суд США по федеральным вопросам возобновил рассмотрение дела в прошлом году после того, как в 2023 году федеральный судья из Сан-Диего принял решение, что Apple не нарушала патенты.
По материалам:
Економічна Правда
AppleШтраф
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