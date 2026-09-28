Apple обязали выплатить $5,7 млрд: причины

Американское жюри обязало Apple выплатить компании Taction из Сан-Диего более $5,7 млрд за использование запатентованной технологии тактильной обратной связи в iPhone и Apple Watch.

Об этом сообщает Reuters.

Apple планирует обжаловать решение

Apple заявила, что обжалует вердикт. По данным Reuters, это самая большая в США сумма, присужденная по делу о нарушении патента на подобную технологию.

«Taptic Engine от Apple принципиально отличается от технологии Taction, подтвержденной собственными тестированиями продуктов Apple, проведенными компанией Taction во время судебного разбирательства», — отметили в Apple.

«Apple не использует технологию Taction, и мы подадим апелляцию», — добавили в компании.

Как возник патентный спор

Компания Taction, использующая свою технологию в наушниках и игровых гарнитурах, подала иск в 2021 году.

Apple отрицает обвинения и заявила, что патенты недействительны.