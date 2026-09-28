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Минфин не хочет повышать ставки по ОВГЗ из-за увеличения заимствований — Ермоличев

Фондовый рынок
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Минфин будет следить за остатком на Едином казначейском счете
Минфин будет следить за остатком на Едином казначейском счете
Министерство финансов Украины не планирует существенно увеличивать объемы заимствований на внутреннем долговом рынке, несмотря на задержку с внешним финансированием. В ведомстве объясняют это необходимостью не повышать стоимость обслуживания госдолга.
Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев в ходе бюджетной дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, передает «Интерфакс-Украина».

Минфин будет следить за остатком на Едином казначейском счете

«Мы будем смотреть по состоянию Единого казначейского счета. Мы же должны понимать, что это долговые обязательства, которые мы, в любом случае, должны выполнять», — отметил первый замминистра.
Увеличение объемов привлечения средств может потребовать повышения ставок по государственным облигациям.
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«Привлечение больших средств потребует повышения ставок, мы бы не хотели этого делать», — подчеркнул Ермоличев.
В то же время, на последних первичных аукционах ОВГЗ Минфину удалось увеличить объем привлеченных средств на 5 млрд грн по сравнению со стандартным уровнем. Следующие объемы заимствований также могут быть больше в зависимости от потребности в средствах для социальных выплат и других критических расходов.

Минфин перенес 39 млрд грн расходов на декабрь

В ожидании внешнего финансирования, привязанного к принятию Верховной Радой ряда законов, Минфин перенес около 39 млрд грн незащищенных капитальных расходов на декабрь.
После повышения Национальным банком учетной ставки с 15,5% до 16% годовых 22 сентября Минфину на последних первичных аукционах удалось сохранить ставки по обычным облигациям на прежнем уровне и снизить ставку по бенчмарк-облигациям, по которым банки могут частично формировать обязательные резервы. Ставки отсечения 12-месячных и 29-месячных ОВГЗ остались на уровне 15,18% и 16,10% соответственно. Ставка по бенчмарк-облигациям снизилась до 12,18%.
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Всего на трех аукционах Минфин привлек 7,36 млрд грн по сравнению с 2,01 млрд грн неделей ранее, когда аукционов было два и предложение на каждом из них было по 1 млрд грн.
На ближайшие аукционы во вторник, 29 сентября, Минфин снизил предложение обычных ОВГЗ до 1 млрд грн с 3 млрд грн в минувший вторник, оставив более популярные годичные облигации. В то же время он снова предложит бенчмарк-облигации на 5 млрд грн, тогда как раньше эти инструменты выставлялись на аукционы примерно раз в месяц.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ОВГЗОблигацииМинфин
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