Министерство финансов Украины не планирует существенно увеличивать объемы заимствований на внутреннем долговом рынке, несмотря на задержку с внешним финансированием. В ведомстве объясняют это необходимостью не повышать стоимость обслуживания госдолга.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев в ходе бюджетной дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, передает «Интерфакс-Украина».

Минфин будет следить за остатком на Едином казначейском счете

«Мы будем смотреть по состоянию Единого казначейского счета. Мы же должны понимать, что это долговые обязательства, которые мы, в любом случае, должны выполнять», — отметил первый замминистра.

Увеличение объемов привлечения средств может потребовать повышения ставок по государственным облигациям.

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«Привлечение больших средств потребует повышения ставок, мы бы не хотели этого делать», — подчеркнул Ермоличев.

В то же время, на последних первичных аукционах ОВГЗ Минфину удалось увеличить объем привлеченных средств на 5 млрд грн по сравнению со стандартным уровнем. Следующие объемы заимствований также могут быть больше в зависимости от потребности в средствах для социальных выплат и других критических расходов.

Минфин перенес 39 млрд грн расходов на декабрь

В ожидании внешнего финансирования, привязанного к принятию Верховной Радой ряда законов, Минфин перенес около 39 млрд грн незащищенных капитальных расходов на декабрь.

После повышения Национальным банком учетной ставки с 15,5% до 16% годовых 22 сентября Минфину на последних первичных аукционах удалось сохранить ставки по обычным облигациям на прежнем уровне и снизить ставку по бенчмарк-облигациям, по которым банки могут частично формировать обязательные резервы. Ставки отсечения 12-месячных и 29-месячных ОВГЗ остались на уровне 15,18% и 16,10% соответственно. Ставка по бенчмарк-облигациям снизилась до 12,18%.

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Всего на трех аукционах Минфин привлек 7,36 млрд грн по сравнению с 2,01 млрд грн неделей ранее, когда аукционов было два и предложение на каждом из них было по 1 млрд грн.