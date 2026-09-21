0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ расширил перечень ОВГЗ для покрытия банками обязательных резервов

Казна и Политика
100
С 21 сентября список бенчмарк-ОВГЗ будет содержать 21 выпуск ценных бумаг
С 21 сентября список бенчмарк-ОВГЗ будет содержать 21 выпуск ценных бумаг
Национальный банк Украины расширил перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов. С 21 сентября в список бенчмарк-ОВГЗ добавлен новый выпуск с идентификационным номером UA4000239123.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Обязательные резервы — один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке денежные средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования). Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования.

Новый выпуск ОВГЗ в перечне

Первое размещение выпуска Министерство финансов Украины провело 1 сентября 2026 года.
Это решение направлено на поддержку активности банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.
Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

Какие ОВГЗ входят в перечень

С 21 сентября перечень бенчмарк-ОВГЗ будет содержать 21 выпуск ценных бумаг:
  • UA4000228381;
  • UA4000228811;
  • UA4000229116
  • UA4000232177;
  • UA4000232615;
  • UA4000232896;
  • UA4000232912;
  • UA4000233613;
  • UA4000234140;
  • UA4000234553;
  • UA4000234934;
  • UA4000235642;
  • UA4000236418;
  • UA4000236632;
  • UA4000237564;
  • UA4000238844;
  • UA4000238984;
  • UA4000239057;
  • UA4000239073;
  • UA4000239099;
  • UA4000239123.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже сказалось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.
Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины 17 сентября снова повысил учетную ставку с 15,5% до 16%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУОВГЗОблигации
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems