НБУ расширил перечень ОВГЗ для покрытия банками обязательных резервов Сегодня 15:23 — Казна и Политика С 21 сентября список бенчмарк-ОВГЗ будет содержать 21 выпуск ценных бумаг

Национальный банк Украины расширил перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов. С 21 сентября в список бенчмарк-ОВГЗ добавлен новый выпуск с идентификационным номером UA4000239123.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Обязательные резервы — один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке денежные средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования). Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования.

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Новый выпуск ОВГЗ в перечне

Первое размещение выпуска Министерство финансов Украины провело 1 сентября 2026 года.

Это решение направлено на поддержку активности банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

Какие ОВГЗ входят в перечень

С 21 сентября перечень бенчмарк-ОВГЗ будет содержать 21 выпуск ценных бумаг:

UA4000228381;

UA4000228811;

UA4000229116

UA4000232177;

UA4000232615;

UA4000232896;

UA4000232912;

UA4000233613;

UA4000234140;

UA4000234553;

UA4000234934;

UA4000235642;

UA4000236418;

UA4000236632;

UA4000237564;

UA4000238844;

UA4000238984;

UA4000239057;

UA4000239073;

UA4000239099;

UA4000239123.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже сказалось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.