Украине срочно нужны миллиарды: где будут искать $52,6 млрд Сегодня 15:00 — Казна и Политика Деньги госбюджета

Украине необходимо обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.

Об этом шла речь в ходе переговоров министра финансов Украины Сергея Марченко с международными партнерами на неформальном заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Дублине.

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Центральным вопросом встреч стало привлечение международных ресурсов для финансирования нужд Государственного бюджета Украины.

В 2026 году Украина уже получила $31,3 млрд. внешнего финансирования. Значительную часть поддержки обеспечил Европейский Союз: в рамках Ukraine Facility и Ukraine Support Loan в текущем году Украина получила до 18 млрд евро.

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В то же время, на 2027 год потребность во внешних ресурсах значительно выше — $52,6 млрд. Даже с учетом доступного финансирования, в том числе остатков программы Ukraine Support Loan, остается значительный непокрытый финансовый разрыв.

«Наша задача на 2027 год — не просто закрыть финансовый разрыв. Украине нужна предсказуемая финансовая рамка, которая позволит сохранить макрофинансовую стабильность, финансировать критически важные расходы и не переводить чрезмерное бремя войны на граждан и бизнес», — отметил Сергей Марченко.

По его словам, для этого необходимы три составляющие: своевременная внешняя поддержка, системное использование российских активов в пользу Украины и последовательное выполнение реформ.

российские активы и реформы как часть финансирования

Отдельно в ходе переговоров обсуждалось использование обездвиженных российских суверенных активов. Украинская сторона отметила необходимость увеличивать финансовое бремя для россии в условиях продолжения войны и значительных потребностей Украины.

Марченко призвал партнеров работать над централизованным решением на уровне ЕС. Оно, в частности, могло бы взять на себя соответствующие обязательства перед центральным банком рф, защитить финансовую инфраструктуру Euroclear и распределить риски между государствами-членами ЕС.

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Еще одним потенциальным источником поддержки может стать увеличение вкладов партнеров в механизм Всемирного банка SPUR 2.0. Его финансовая модель позволяет мультипликировать донорские ресурсы и увеличивать объем поддержки, доступной Украине.

Финансирование будет, если будут реформы

В то же время, получение дальнейшего внешнего финансирования зависит и от выполнения Украиной реформ. Верховная Рада уже приняла в первом чтении 7 необходимых законопроектов, а еще один документ о цифровых платформах готовится на подпись Президенту.

Речь идет об изменениях в сфере налогообложения и таможенного оформления посылок, процедурах банкротства малого бизнеса, работе Фонда гарантирования вкладов и НКРЭКУ, лесного хозяйства, а также секьюритизации и облигаций.

По итогам переговоров Украина и международные партнеры договорились продолжать координацию обеспечения макрофинансовой стабильности, мобилизации необходимого финансирования на 2027 год, использования российских активов и реализации структурных реформ.

Ранее Finance.ua со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писал , что бюджетная ситуация в Украине сейчас худшая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали , что базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. В то же время предварительно непокрытую потребность на 2027 год оценивается в $32,6 млрд.