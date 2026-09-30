ОВГЗ у физлиц впервые растут быстрее срочных депозитов

В 2026 году объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может возрасти больше суммы средств на срочных депозитах.

Об этом заявили участники круглого стола «От ОВГЗ до альтернатив: как перезагрузить украинский рынок капитала», проведенного «Финансовым клубом».

Как меняется спрос на ОВГЗ и депозиты

Управляющий активами инвестиционной компании ICU Владислав Свистунов отметил, что в 2026 году прирост вложений физических лиц в ОВГЗ впервые может превысить прирост срочных депозитов.

«Этот год, наверное, будет первым, когда баланс ОВГЗ у физических лиц вырастет на большую сумму, чем срочные депозиты физлиц. За семь-восемь месяцев прирост ОВГЗ, которыми владеют граждане, примерно 50 млрд. грн. В то же время, срочные депозиты — 36−40 млрд грн. Этот год у нас переломный», — сказал он.

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Руководитель отдела торговли ценными бумагами инвестиционной компании Inzhur Андрей Руденко связывает рост популярности ОВГЗ среди населения с появлением возможности покупать облигации на небольшие суммы из-за приложений банков и инвестиционных компаний.

«Когда у них появилась возможность попробовать это с 1000 грн, и дальше они уже начали копить свои портфели, этот рынок начал развиваться. Но все же большую роль играют банки, которые пришли сюда», — отметил Руденко.

Директор департамента операций на фондовом рынке Таскомбанка Артем Карелин отметил, что физические лица владеют 44% всех находящихся в обращении валютных ОВГЗ. При этом спрос клиентов Таскомбанка на ОВГЗ примерно на 70% состоит из валютных бумаг.

При принятии решения наши инвесторы смотрят, во-первых, на процентную ставку, на доходность, а во-вторых, на рисковость инвестиции. Эти два понятия для нашего клиента всегда идут вместе", — говорит Артем Карелин.

Руководитель направления инвестиционного анализа и стратегий OTP Capital Тарас Кучер отметил роль цифровой инфраструктуры в привлечении населения на рынок ценных бумаг.

«Инфраструктура, которую дала „Дія“ вместе с брокерами и банками, позволила прикоснуться к рынку ценных бумаг тысячам украинцев», — сказал он.

В то же время Владислав Свистунов отметил, что инвесторы остаются осторожными и предпочитают инструменты с фиксированной доходностью.