Эксперт рассказал, при каких условиях топливо в Украине может подешеветь

После разблокирования Ормузского пролива цены на бензин и дизель в Украине могут опуститься ниже 60 грн за литр, а удешевление будет способствовать увеличению добычи нефти в мире.
Об этом рассказал директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн изданию «Эспрессо».
Что повлияет на снижение цены на топливо
По словам Куюна, ключевым условием для снижения стоимости горючего остается разблокирование Ормузского пролива и завершение войны с Ираном.
В таком случае цены на украинских АЗС могут не только вернуться к уровню, который был до начала боевых действий, но и опуститься ниже.
«Если Ормузский пролив будет разблокирован, то цена будет двигаться не просто к стартовой — напомню, до начала войны в Иране бензин и дизель стоили примерно 60 грн за литр. Есть все основания полагать, что цена будет еще ниже», — отметил он.
Куюн пояснил, что еще до начала войны на мировом рынке наблюдался избыток нефти, который оказывал давление на котировки. С этого времени появились дополнительные факторы, способные увеличить предложение сырья.
«Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК, чтобы увеличить добычу. Венесуэла, думаю, тоже будет добывать больше. И это будет цепная реакция — никто не будет сидеть и смотреть, как другие отбирают его рынок», — пояснил эксперт.
По его мнению, в таких условиях к наращиванию добычи могут подключиться и другие крупные нефтепроизводители.
«Та же Саудовская Аравия, я уверен, тоже будет наращивать добычу, и цена будет падать очень быстро и очень сильно. Но для этого нужно чтобы закончилась война», — подытожил Куюн.
Ранее Finance.ua писал, оценивая перспективы на ближайшие три-шесть месяцев, эксперт советует готовиться к существенному повышению стоимости.
В феврале 2027 года стоимость дизельного топлива может достичь 115−120 грн за литр, а бензина — ориентировочно на 10 грн меньше.