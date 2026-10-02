Резерв, СЭС и арбитраж: как бизнесу использовать установку хранения энергии

При отключении батарея может поддерживать работу оборудования. В солнечный день — хранить электроэнергию, которую предприятие не успевает использовать. В часы высоких цен — помогать уменьшать потребление из сети. Одна установка хранения энергии (УХЭ) может выполнять все эти задачи, если ее характеристики, схема подключения и настройки соответствуют потребностям объекта.

Об этом сообщает Yasno.

Резерв

В сценарии резервного питания главная задача батареи — обеспечить электроэнергией определенное оборудование, когда исчезает внешняя подача.

Перед тем, как выбрать УХЭ, следует понять, что должно продолжать работать от нее и как долго. От этого зависит необходимая мощность системы и запас энергии.

В то же время само наличие батареи еще не означает, что объект будет питаться при отключении: оборудование и схема подключения должны поддерживать автономную работу с безопасным отделением от сети.

Для этого сценария устанавливают резерв заряда, который не тратится на ежедневную экономию. Чем больший запас предприятие оставляет на случай отключения, тем меньше энергии доступно для других задач.

Солнечная электростанция+УХЭ

СЭС+УХЭ — это соединение солнечной электростанции и установки хранения энергии. Такая система помогает согласовать производство электроэнергии с графиком потребления.

К примеру, днем ​​СЭС производит больше, чем предприятию нужно в этот момент. Излишек можно направить в батарею, а использовать его вечером, когда генерация уменьшится, а оборудование еще будет работать.

Арбитраж

В этом сценарии батарею заряжают, когда электроэнергия стоит меньше, а накопленный заряд используют когда, цена растет. Благодаря этому предприятие может сократить закупку более дорогой электроэнергии из сети. Солнечная станция для такого сценария не обязательна.

Однако, разница цен должна отражаться в условиях оплаты электроэнергии конкретного потребителя. Если цена для него одинакова в течение суток, просто перенос потребления между часами само собой не даст экономии.

При расчете также учитывают потери энергии при зарядке и разрядке, износ батареи, потребление, ограниченность по техническим условиям, возможность продажи и т. д. Поэтому разница между ценой в дешевые и дорогие часы еще не равна чистой выгоде.

Как объединить сценарии в одной системе

Батарея может работать по нескольким сценариям в течение суток. Например, хранить определенный резерв на случай отключения, принимать избыток солнечной генерации днем ​​и отдавать доступную сверх резерва энергию в часы высокой стоимости электроэнергии.

Управлять таким графиком помогает EMS — система энергоменеджмента. В зависимости от функциональности и настроек она учитывает потребление объекта, генерацию СЭС, цены, уровень заряда и ограничение оборудования и определяет, когда заряжать или разряжать батарею.

При этом сценарии нуждаются в четких приоритетах. Если для предприятия важнее готовность к отключениям, возможность заработать на разнице цен или снизить затраты, придется согласовывать с необходимым запасом заряда.