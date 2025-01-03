Сибига о конце транзита газа: лишили путина одного из последних рычагов влияния на ЕС — Finance.ua

Сибига о конце транзита газа: лишили путина одного из последних рычагов влияния на ЕС Сегодня 07:48

Сибига о конце транзита газа: лишили путина одного из последних рычагов влияния на ЕС

Украина не просто прекратила транзит российского газа. Таким образом россию лишили одного из последних рычагов влияния на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

«Украина не просто перекрыла транзит российского газа. Мы лишили путина одного из последних рычагов влияния на Европу и возможностей использования энергии как оружия», — отметил глава МИД.

Сибига убежден, что Европа и мир будут более безопасными без российского газа, нефти и других зависимостей, а также без самой россии.

Конец транзита газа рф

Украина 1 января 2025 официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Таким образом завершил действие пятилетний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», который был заключен 30 декабря 2019 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал, что прекратит поставки электроэнергии в Украину, если будет остановлен транзит российского газа. Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фиццо.

После прекращения поставок газа из россии через Украину в Молдову в непризнанном Приднестровье отключили отопление и горячую воду.

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