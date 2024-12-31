Чехия обещает помощь Словакии после прекращения транзита российского газа через Украину — Finance.ua

Чехия обещает помощь Словакии после прекращения транзита российского газа через Украину Сегодня 20:10 — Энергетика

Чехия обещает помощь Словакии после прекращения транзита российского газа через Украину

Чехия готова помочь в Словакии обеспечить стабильные поставки газа после того, как Украина прекратит транзит российского газа.

Об этом заявил министр промышленности Чехии Лукаш Влчек, сообщает Reuters.

Влчек направил своему словацкому коллеге письмо, в котором он отметил готовность Чехии предоставить дополнительные мощности для транзита и хранения газа как в этом отопительном сезоне, так и на долгосрочной основе.

Читайте также ЕС готов к прекращению транзита российского газа по территории Украины с 1 января — спикер Еврокомиссии

Влчек сказал, что альтернативные поставки в регион станут доступнее после того, как Германия согласилась освободить соседние страны от уплаты тарифа на транзит.

Чехия входит в число европейских стран, которые больше не покупают газ непосредственно из россии, но транзитный тариф Германии заставил ее все больше полагаться на более дешевый газ через Словакию, потенциально российского происхождения, в последние месяцы.

Напомним, 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с главой кремля владимиром путиным. путин принял Фицо в кремле, переговоры проходили в формате «с глазу на глаз».

Читайте также В США прокомментировали завершение контракта на транзит российского газа через Украину

После встречи Фицо заявил, что о визите в москву заранее сообщило руководство Европейского Союза. И что его встреча с путиным стала реакцией на отказ президента Украины Владимира Зеленского от транзита газа в Словакию через украинскую территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в москву. По словам Зеленского, ключевая цель Фицо — вести дела с россией, и именно это ему выгодно.

27 декабря Фицо заявил, что его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину с 1 января 2025 года, если Киев остановит транзит российского природного газа через свою территорию.

28 декабря Зеленский отреагировал на это заявление и подчеркнул, что потребность Украины в импорте электроэнергии возникла только из-за оккупации россией Запорожской АЭС и целенаправленного уничтожения россии украинской энергетической инфраструктуры.

«Похоже, путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов», — написал он в Х.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.