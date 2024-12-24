ЕС готов к прекращению транзита российского газа по территории Украины с 1 января — спикер Еврокомиссии — Finance.ua
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ЕС готов к прекращению транзита российского газа по территории Украины с 1 января — спикер Еврокомиссии

Энергетика
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ЕС готов к прекращению транзита российского газа по территории Украины с 1 января — спикер Еврокомиссии
ЕС готов к прекращению транзита российского газа по территории Украины с 1 января — спикер Еврокомиссии
Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в москву, но подтверждает, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.
Об этом говорится в письменном ответе спикера Европейской комиссии по запросу Укринформа.
«Прекращение потока (газа) через Украину с 1 января — ожидаемое событие, и ЕС к нему готов», — отмечается в ответе.
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Спикер напомнил, что Европейская комиссия, в координации со странами-членами, больше года работала для подготовки к тому сценарию, когда не будет российского газа, поступающего через Украину с 1 января 2025 года, и для обеспечения альтернативных путей поставок газа для стран-членов, для которых прекращение транзита станет ударом.
«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути. С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями по импорту LNG (сжиженного газа. — Ред.)», — отметил представитель Еврокомиссии.
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Кроме того, по его словам, безопасность поставок газа в ЕС была значительно повышена в течение нескольких прошлых лет благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.
«Отрицательное влияние от завершения транзита (газа) через Украину для безопасности поставок ЕС ограничено», — добавил представитель Еврокомиссии.
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Как сообщалось, вечером воскресенья премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в москву, где встретился с российским диктатором владимиром путиным. По итогам встречи он обвинил Украину в нежелании продолжать транзит российского газа в Словакию после 1 января, когда истекает действие действующего транзитного контракта.
По материалам:
Укрінформ
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