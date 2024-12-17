Шмыгаль: Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского — Finance.ua

Шмыгаль: Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского Сегодня 16:13 — Энергетика

Украина не будет продолжать транзит газа из россии после завершения действующего контракта, но готова к транзиту любого газа, кроме российского.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время разговора со словацким коллегой Робертом Фицо.

«Провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Подчеркнул, что приоритетом Украины является гарантированная энергетическая безопасность для всей нашей Европы и, в частности, бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на уровне всего Евросоюза и в сотрудничестве со странами ЕС сделано за прошлые годы достаточно много, чтобы обеспечить надежную поставку газа и сделать невозможным использование любого вида энергии как оружия, что на протяжении десятилетий было обычной практикой для россии в отношениях со странами-соседями и Евросоюзом.

Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации", — отметил глава украинского правительства.

Кроме того, стороны обсудили увеличение сотрудничества в сфере электроэнергетики.

«За прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии. Благодарны за такую ​​поддержку и готовы расширять эти возможности, поскольку это укрепляет оба наших народа — устойчивость Украины и экономику Словакии», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что страны также имеют амбициозную повестку сотрудничества в сфере логистики и перевозок. Так, недавно начал курсирование поезд Киев-Братислава, ставший очередным общим успешным проектом.

uaprom По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.