В США прокомментировали завершение контракта на транзит российского газа через Украину — Finance.ua

В США прокомментировали завершение контракта на транзит российского газа через Украину Сегодня 12:21 — Энергетика

В США прокомментировали завершение контракта на транзит российского газа через Украину

США надеются, что окончание контракта на транзит газа рф через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов.

«Я действительно на это надеюсь», — сказал заместитель госсекретаря США Джеффри Пайет, сообщает Голос Америки.

Комментируя давление на Украину, чтобы она продлила контракт на транзит российского газа, Пайетт отметил, что «важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий». Заместитель Госсекретаря США поддержал заявление об отказе от российского газа и нацеленность новоназначенного еврокомиссара на поэтапное избавление от зависимости в газовой, ядерной сферах и от всех российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из россии в 2027 году.

Американский высокопоставленный чиновник не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло россии много лет оказывать влияние на Украину.

«Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния россии на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?» — подчеркнул Пайетт.

Пайетт, который в течение двух последних недель совершил визиты в страны Европы и Азии, убежден, что в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.

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«Даже Япония, которая получает примерно 10% своего газа с Сахалина, даже она отдает себе отчет, что россия — ненадежный поставщик», — добавляет Пайетт.

Для того, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность россии использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны, США и союзники будут увеличивать санкции, заверил Пайетт.

Ранее сообщалось, что контракт Украины и россии на транзит газа заканчивается 1 января 2025 года. Европа уже предприняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, который поступает через Украину, — до 4%.

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Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, закупавшие более 90% газа из россии в прошлом году. Из-за опасений по поводу поставок газа россией, парламент Молдовы в пятницу, 13 декабря, проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Это вызвано обеспокоенностью в связи с поставками газа в Приднестровье, которое контролирует россия.

Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа.

Ряд компаний Венгрии, Словакии, Австрии и Италии обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором сетуют, что завершение соглашения «приведет к повышению цен для потребителей в Европе» и «усложнит поставки газа».

НВ По материалам:

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