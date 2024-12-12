Украина подготовилась к прекращению транзита российского газа — Finance.ua

Украина подготовилась к прекращению транзита российского газа
Украина долгое время тщательно готовилась к прекращению транзита российского газа, в том числе испытывая резистентность ГТС.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе Немецко-Украинского бизнес-форума в Берлине 11 декабря, сообщает Укринформ.
«Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем (готовимся) уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите», — заявил Галущенко.
Министр принял участие в панели «Украинская энергосистема: современные потребности и стратегическое развитие». Он привел следующие данные:
- с начала полномасштабной агрессии было потеряно более 10 ГВт энергетических мощностей,
- около 18 ГВт находятся на оккупированных территориях.
Защита отечественной энергетической инфраструктуры — это вопрос выживания, ведь россия производит достаточно дронов, чтобы поражать даже децентрализованные объекты, резюмировал глава Минэнерго.
Как сообщалось, в этом году истекает действие контракта на транзит российского газа через Украину, подписанного между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». Позиция Киева государства в этом вопросе непреклонна: нового договора с государством-агрессором не будет.
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