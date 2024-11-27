Как прекращение транзита газа через Украину отразится на ценах в Европе — Finance.ua

Как прекращение транзита газа через Украину отразится на ценах в Европе Сегодня 10:30 — Энергетика

Страны, которые были основными покупателями российского газа по сухопутному маршруту, уже дали понять, что могут без него обойтись в случае прекращения транзита через Украину. Цены на газ уже выросли.

По мнению директора энергетических программ «Центра Разумкова» Владимира Омельченко, ожидания роста цен на газ из-за прекращения транзита несколько преувеличены, поскольку этот риск уже сработал. Ведь о вероятности прекращения поставок газа через Украину говорят по меньшей мере несколько месяцев.

«По моему мнению, цены на газ в Европе уже включают риски прекращения украинского транзита. И с диверсификацией его поставок проблем нет, как и с уровнем заполнения газовых хранилищ в ЕС (на 1 ноября они были заполнены на 95% - ред.). Поэтому дальнейшего существенного повышения цен на газ не следует ожидать», — сказал он в комментарии изданию.

Санкции США в отношении Газпромбанка также снизили вероятность не только закупки газа, но и любого другого сотрудничества с рф в энергетической сфере. Они были введены в начале ноября и практически сразу же вызвали реакцию стран, плотно работающих с москвой в энергетической сфере, включая Венгрию, Словакию и Турцию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал санкции «покушением на суверенитет Венгрии». Турция просит отменить санкции в отношении Газпромбанка, опасаясь, что не сможет платить за российский газ, составляющий почти 42% от импорта.

Санкции США ограничивают прямые платежи за поставку энергоносителей. Но в рф наверняка будут искать обходные инструменты для продолжения торговли.

Как отметил Омельченко негативное влияние от санкций неизбежно — прежде всего для покупателей газа. Они негативно скажутся на продажах трубопроводного газа в Венгрию, Турцию, Сербию и Словакию через «Турецкий поток», а также реализации СПГ в Европе. Российским компаниям придется искать другие банки и другие схемы расчетов в твердой валюте (доллар, евро)", — отметил Омельченко.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» последний транш оплаты за транзит газа в декабре по контракту, подписанному в 2019 году. Продлевать контракт Украина категорически не намерена, а предложенный альтернативный вариант, связанный с хранением газа в украинских ПХГ, не заинтересовал других участников процесса.

По состоянию на 28 ноября цены на газ на хабе TTF находятся на уровне 530 долларов за тысячу кубометров — примерно на том же уровне, что и год назад. Весной цены падали до 300 долларов, но затем выросли.

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