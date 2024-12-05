С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится — Минэнерго — Finance.ua
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С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится — Минэнерго

Энергетика
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С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится — Минэнерго
С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится — Минэнерго
Этой зимой, а именно с 1 января прекратятся поставки российского газа через Украину.
Об этом заявил заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак во время Ukrainian Energy Security Dialogue.
«Интересным элементом этой зимы является остановка транзита российского газа. Фактически то, что казалось невозможным еще несколько лет назад, становится реальностью. С 1 января все указывает на то, что транзит российского газа прекратится», — сказал Андарак.
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По его словам, это решение не станет решающим элементом в энергетической ситуации региона.
«Здесь мы пытаемся развивать альтернативные маршруты и пути поставок газа из других источников», — добавил он.
Генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа сказал, что вопрос продления контракта с рф точно не стоит: «Мы не рассматриваем вопрос продления контракта. Нашим базовым сценарием является остановка потока газа рф через газотранспортные системы Украины. Это те вещи, которые закладываем в свое планирование в следующем году».
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Напомним, российская корпорация «Газпром» в 2025 году должна была прекратить транзит газа в Европу через Украину.
В планах корпорации из так называемого «дальнего зарубежья» — Европа и Турция — остается только газоснабжение в Турцию.
По материалам:
УНН
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