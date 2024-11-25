Благодаря «Турецкому потоку» прекращение транзита газа через Украину не повлияет на Венгрию — Сийярто Сегодня 15:16 — Энергетика

Венгрия не пострадает от прекращения транзитного потока через Украину благодаря газопроводу «Турецкий поток».

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает Укринформ со ссылкой на Haberler

«Прекращение транзита через Украину на нас не влияет. Потому что несколько лет назад мы строили Турецкий поток вместе с Турцией, Болгарией, Сербией и россией. Сейчас Венгрия поставляет природный газ через Турецкий поток, — сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия ежедневно импортирует свыше 20 млн кубометров газа, что является новым рекордом.

Говоря о российско-украинской войне, Сийярто заявил, что его граничащая с Украиной страна ежедневно сталкивается с негативными последствиями войны. Он подверг критике действия администрации президента США Джо Байдена за ряд шагов, которые могут привести к эскалации войны, в частности, одобрение использования ракет большой дальности против российской территории и введение экономических санкций против «Газпромбанка».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.