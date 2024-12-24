Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение поставок российского газа — Зеленский — Finance.ua
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Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение поставок российского газа — Зеленский

Энергетика
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Украина предлагала Словакии компенсацию за возможные потери от остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС.
Об этом написал президент Владимир Зеленский в соцсети X, комментируя визит словацкого премьера Роберта Фицо в москву.
Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине он считает москву более выгодной", — написал Зеленский.
Он считает, что у Фицо есть теневые договоренности с главой кремля путиным и он «борется за деньги», преследуя личные интересы.
«Это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман», — отметил Зеленский.
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19 декабря в Брюсселе президент Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность возобновления соглашения с российским «Газпромом» о транзите газа в Европу и отвергает идею транспортировки российского газа под видом азербайджанского.
23 декабря Фицо встретился с путиным в москве. По его словам, эта поездка стала реакцией на отказ Зеленского продлить транзит российского газа. До этого словацкий премьер заявил, что Зеленский якобы предлагал ему 500 млн евро из замороженных российских активов в обмен на одобрение членства Украины в НАТО. Фицо сказал, что он «никогда» не согласится на присоединение Украины к военному альянсу.
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Контракт между Украиной и рф на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продолжать действие соглашения.
россия поставляет в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в частности в Словакию и Австрию, где она остается основным поставщиком.
Еврокомиссия уверена, что в случае прекращения транзита газа через Украину не будет серьезных угроз энергетической безопасности. Ее стратегия предусматривает активный переход к альтернативным поставщикам, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.
По материалам:
Forbes.ua
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