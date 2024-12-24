Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение поставок российского газа — Зеленский Сегодня 10:29 — Энергетика

Украина предлагала Словакии компенсацию за возможные потери от остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в соцсети X, комментируя визит словацкого премьера Роберта Фицо в москву.

There have been many questions from journalists today about Fico’s trip to Moscow. In fact, after our conversation in Brussels in the presence of all European leaders, nothing surprises anymore.



We are fighting for our lives, Fico is fighting for money, and it’s unlikely that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине он считает москву более выгодной", — написал Зеленский.

Он считает, что у Фицо есть теневые договоренности с главой кремля путиным и он «борется за деньги», преследуя личные интересы.

«Это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман», — отметил Зеленский.

Читайте также Зеленский назвал Фицо условие транзита газа через Украину

19 декабря в Брюсселе президент Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность возобновления соглашения с российским «Газпромом» о транзите газа в Европу и отвергает идею транспортировки российского газа под видом азербайджанского.

23 декабря Фицо встретился с путиным в москве. По его словам, эта поездка стала реакцией на отказ Зеленского продлить транзит российского газа. До этого словацкий премьер заявил, что Зеленский якобы предлагал ему 500 млн евро из замороженных российских активов в обмен на одобрение членства Украины в НАТО. Фицо сказал, что он «никогда» не согласится на присоединение Украины к военному альянсу.

Читайте также В США прокомментировали завершение контракта на транзит российского газа через Украину

Контракт между Украиной и рф на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продолжать действие соглашения.

россия поставляет в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в частности в Словакию и Австрию, где она остается основным поставщиком.

Еврокомиссия уверена, что в случае прекращения транзита газа через Украину не будет серьезных угроз энергетической безопасности. Ее стратегия предусматривает активный переход к альтернативным поставщикам, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.