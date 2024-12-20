Зеленский назвал Фицо условие транзита газа через Украину — Finance.ua

Зеленский назвал Фицо условие транзита газа через Украину Сегодня 09:27

Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы. Возможен транзит только нероссийского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина не позволит россии зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев, поэтому транзит российского газа будет прекращен. Поскольку любая страна в мире, которая может получить что-нибудь дешевое от россии, «завтра или через месяц, или через год будет зависимой от россии».

«Сегодня я говорил с премьером Словакии (Робертом Фицо. — Ред.), и я объяснил ему: если это будет газ не россии, а другой страны, но мы должны знать, мы не хотим играть, что это будет другая страна, а она будет получать от россии газ, а потом будет транзитировать свой газ. Это то же самое, что и продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги россии», — добавил Зеленский.

По словам президента, когда Словакия поднимала вопрос транзита газа через Украину, она жаловалась, что «теряет деньги». Но Украина теряет гораздо больше.

«Во время войны стыдно говорить о деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если говорить прагматично, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны», — отметил он.

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