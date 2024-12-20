Зеленский назвал Фицо условие транзита газа через Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский назвал Фицо условие транзита газа через Украину

41
Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы. Возможен транзит только нероссийского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина не позволит россии зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев, поэтому транзит российского газа будет прекращен. Поскольку любая страна в мире, которая может получить что-нибудь дешевое от россии, «завтра или через месяц, или через год будет зависимой от россии».
«Сегодня я говорил с премьером Словакии (Робертом Фицо. — Ред.), и я объяснил ему: если это будет газ не россии, а другой страны, но мы должны знать, мы не хотим играть, что это будет другая страна, а она будет получать от россии газ, а потом будет транзитировать свой газ. Это то же самое, что и продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги россии», — добавил Зеленский.
По словам президента, когда Словакия поднимала вопрос транзита газа через Украину, она жаловалась, что «теряет деньги». Но Украина теряет гораздо больше.
«Во время войны стыдно говорить о деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если говорить прагматично, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны», — отметил он.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.