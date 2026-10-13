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Новые правила борьбы с отмыванием денег: покупателей в ЕС будут проверять (суммы и срок)

Личные финансы
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Новые правила борьбы с отмыванием денег: покупателей в ЕС будут проверять (суммы и срок)
Новые правила борьбы с отмыванием денег: покупателей в ЕС будут проверять (суммы и срок)
Новые правила борьбы с отмыванием денег вступят в силу в Европейском Союзе в середине июля 2027 года. Регламент AMLR подразумевает более точную идентификацию клиентов для определенных транзакций на большую сумму.

На кого это повлияет

Изменения повлияют не только на финансовые учреждения, но и на предприятия, работающие в сфере торговли и услуг, пишет npoland.net.pl.
С июля 2027 года к транзакциям на сумму свыше 10 000 евро (или эквивалент этой суммы) будут применяться новые требования касательно проверки покупателей.

Суммы покупок

Согласно новым правилам, дополнительная проверка будет производиться в случае, когда сумма транзакции будет превышать 10 000 евро.
Решающим фактором станет сумма транзакции, а не способ оплаты. Это означает, что покупки, оплаченные банковским переводом, также могут потребовать дополнительной проверки личности клиента.
Новые правила предусматривают, что для транзакций, превышающих 10 000 евро, предприятия, на которые распространяются обязательства по борьбе с отмыванием денег, должны будут проводить более детальную идентификацию клиентов.
Эта процедура может потребовать, в частности, предоставления покупателем номера PESEL, идентификационного номера налогоплательщика (NIP) и международного номера банковского счета (IBAN).
Простой перевод денег с собственного счета не будет достаточной проверкой. Продавцу или поставщику услуг нужно будет определить, с кем они совершают транзакцию, и убедиться, что клиент не действует от имени кого-то другого, кто является фактическим бенефициаром.

Какие отрасли затронет

Новые требования будут также применяться к определенным отраслям, занимающимся операциями с высокой стоимостью.
К ним относятся автосалоны, агенты по недвижимости, художественные галереи, аукционные дома и независимые арт-дилеры. Также были определены адвокаты и спортивные клубы.

Для наличности

Для наличных платежей порог будет ниже — упрощенная процедура проверки будет применяться для транзакций на сумму от 3000 евро. Однако идентификация не будет обязательной.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
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