Новые правила борьбы с отмыванием денег: покупателей в ЕС будут проверять (суммы и срок)

Новые правила борьбы с отмыванием денег вступят в силу в Европейском Союзе в середине июля 2027 года. Регламент AMLR подразумевает более точную идентификацию клиентов для определенных транзакций на большую сумму.

Туристическая страховка за границу за 5 минут, и полис у вас на email

На кого это повлияет

Изменения повлияют не только на финансовые учреждения, но и на предприятия, работающие в сфере торговли и услуг, пишет npoland.net.pl

С июля 2027 года к транзакциям на сумму свыше 10 000 евро (или эквивалент этой суммы) будут применяться новые требования касательно проверки покупателей.

Суммы покупок

Согласно новым правилам, дополнительная проверка будет производиться в случае, когда сумма транзакции будет превышать 10 000 евро.

Решающим фактором станет сумма транзакции, а не способ оплаты. Это означает, что покупки, оплаченные банковским переводом, также могут потребовать дополнительной проверки личности клиента.

Если вам не хватает денег на покупки, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Новые правила предусматривают, что для транзакций, превышающих 10 000 евро, предприятия, на которые распространяются обязательства по борьбе с отмыванием денег, должны будут проводить более детальную идентификацию клиентов.

Эта процедура может потребовать, в частности, предоставления покупателем номера PESEL, идентификационного номера налогоплательщика (NIP) и международного номера банковского счета (IBAN).

Простой перевод денег с собственного счета не будет достаточной проверкой. Продавцу или поставщику услуг нужно будет определить, с кем они совершают транзакцию, и убедиться, что клиент не действует от имени кого-то другого, кто является фактическим бенефициаром.

Какие отрасли затронет

Новые требования будут также применяться к определенным отраслям, занимающимся операциями с высокой стоимостью.

К ним относятся автосалоны, агенты по недвижимости, художественные галереи, аукционные дома и независимые арт-дилеры. Также были определены адвокаты и спортивные клубы.

Для наличности