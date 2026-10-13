Новые правила борьбы с отмыванием денег: покупателей в ЕС будут проверять (суммы и срок)

Новые правила борьбы с отмыванием денег вступят в силу в Европейском Союзе в середине июля 2027 года. Регламент AMLR подразумевает более точную идентификацию клиентов для определенных транзакций на большую сумму.
На кого это повлияет
Изменения повлияют не только на финансовые учреждения, но и на предприятия, работающие в сфере торговли и услуг, пишет npoland.net.pl.
С июля 2027 года к транзакциям на сумму свыше 10 000 евро (или эквивалент этой суммы) будут применяться новые требования касательно проверки покупателей.
Суммы покупок
Согласно новым правилам, дополнительная проверка будет производиться в случае, когда сумма транзакции будет превышать 10 000 евро.
Решающим фактором станет сумма транзакции, а не способ оплаты. Это означает, что покупки, оплаченные банковским переводом, также могут потребовать дополнительной проверки личности клиента.
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Новые правила предусматривают, что для транзакций, превышающих 10 000 евро, предприятия, на которые распространяются обязательства по борьбе с отмыванием денег, должны будут проводить более детальную идентификацию клиентов.
Эта процедура может потребовать, в частности, предоставления покупателем номера PESEL, идентификационного номера налогоплательщика (NIP) и международного номера банковского счета (IBAN).
Простой перевод денег с собственного счета не будет достаточной проверкой. Продавцу или поставщику услуг нужно будет определить, с кем они совершают транзакцию, и убедиться, что клиент не действует от имени кого-то другого, кто является фактическим бенефициаром.
Какие отрасли затронет
Новые требования будут также применяться к определенным отраслям, занимающимся операциями с высокой стоимостью.
К ним относятся автосалоны, агенты по недвижимости, художественные галереи, аукционные дома и независимые арт-дилеры. Также были определены адвокаты и спортивные клубы.
Для наличности
Для наличных платежей порог будет ниже — упрощенная процедура проверки будет применяться для транзакций на сумму от 3000 евро. Однако идентификация не будет обязательной.