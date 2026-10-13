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Средняя зарплата у продавцов подакцизных товаров выросла до 36,6 тыс. грн

Личные финансы
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Цель этих норм – противодействие выплате заработной платы «в конвертах»
Цель этих норм – противодействие выплате заработной платы «в конвертах»
Средняя заработная плата у лицензиатов, торгующих подакцизными товарами в розницу, на 1 октября 2026 года составила 36 593 грн. Это на 26,7% больше, чем в октябре 2025 года.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Количество нарушителей требований относительно зарплат сократилось

По данным ГНС, за год существенно уменьшилось количество субъектов хозяйствования, не соблюдающих установленные требования к оплате труда.
Так, на 93,3% сократилось количество предприятий, не обеспечивающих минимальный уровень заработной платы. По состоянию на 1 октября 2026 года таких лицензиатов осталось 702. Это на 9 908 меньше, чем в октябре 2025 года.
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Также на 95% уменьшилось количество лицензиатов, у которых официально трудоустроенных работников меньше, чем торговых мест. В настоящее время таких субъектов хозяйствования 148. Это на 2 616 меньше, чем в прошлом году.

Как налоговая контролирует уровень оплаты труда

С 1 октября 2025 года ГНС ​​информирует лицензиатов о требованиях к минимальному уровню оплаты труда через электронный кабинет плательщика, официальные информационные ресурсы, индивидуальные налоговые консультации и разъяснительную работу территориальных органов.
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В то же время для выявления нарушений территориальные органы ГНС проводят фактические проверки. По их результатам прекращено действие 4775 лицензий за несоблюдение требований относительно минимального уровня оплаты труда в течение трех месяцев подряд.
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В ходе проверок также выявляются другие нарушения законодательства в сфере обращения подакцизных товаров, в том числе торговля без марок акцизного налога или с поддельными марками, нарушение установленных цен, невыдача фискальных чеков и неприменение РРО/ПРРО. По таким нарушениям применены финансовые санкции на 51,7 млн. гривен.

Какие требования к зарплатам установлены для продавцов подакцизных товаров

С 1 октября 2025 года статья 42 Закона Украины № 3817-IX устанавливает требования к минимальному уровню оплаты труда для субъектов хозяйствования, которые продают в розницу алкогольные напитки, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и горючее.
Размер среднемесячной заработной платы зависит от месторасположения предприятия и площади торгового зала. В частности:
  • не менее двух минимальных зарплат для лицензиатов, расположенных в пределах областных центров и в радиусе 50 км от них;
  • не менее 1,5 минимальной заработной платы для лицензиатов за пределами указанной территории, если площадь их торговых залов составляет менее 500 кв. м.
Если лицензиат не соблюдает установленные требования в течение трех месяцев подряд, статья 46 Закона № 3817-IX предусматривает прекращение действия лицензии.
«Цель этих норм — противодействие выплате заработной платы „в конвертах“, обеспечению официального трудоустройства и равных условий ведения бизнеса», — сообщили в ГНС.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что за год средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 23,1% и в августе составила 31 892 грн. В то же время, по сравнению с июлем показатель снизился на 1,1%.
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаГНС
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