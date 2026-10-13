Украинцам с бизнесом в Польше ограничили наем иностранцев: какие есть альтернативы

Украинцы, ведущие бизнес в Польше как индивидуальные предприниматели (JDG), могут столкнуться с ограничениями при найме иностранных работников из-за требований к месту постоянного пребывания предпринимателя. Ограничения касаются оформления иностранцев, которым нужны документы через центр занятости или воеводу.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal

Это создает дополнительные трудности для украинцев, открывших собственное дело в Польше и желающих трудоустраивать соотечественников со статусом PESEL UKR, а также граждан других стран, не входящих в ЕС.

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Кого не могут нанимать предприниматели JDG

Предприниматели, работающие в формате JDG, не могут оформлять определенные категории иностранцев по процедурам уведомления о трудоустройстве (powiadomienie), подачи заявления о поручении выполнения работы (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy) или получении разрешения на работу (zezwolenie na pracę).

В то же время они могут нанимать без ограничений граждан Польши, стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также иностранцев, имеющих полный доступ к польскому рынку труда, например, на основании разрешения на постоянное жительство или статус долгосрочного резидента ЕС.

Как JDG может привлечь иностранных работников

По данным агентства, есть три основных варианта решения проблемы. У каждого из них — свои особенности и ограничения.

1. Создать компанию sp. z o.o.

Первый вариант — зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (sp. z o.o.), аналог украинского ООО.

Однако создание такой компании требует дополнительных расходов, административного сопровождения и бухгалтерского обслуживания. Для малого бизнеса это может оказаться слишком дорогостоящим решением.

2. Сотрудничать с иностранными предпринимателями по договорам B2B

Второй вариант — заключать договоры B2B с иностранцами, которые работают как самостоятельные предприниматели.

Такой формат возможен, если человек ведет независимую предпринимательскую деятельность. Если фактические условия сотрудничества имеют признаки трудовых отношений, оформление B2B может быть признано неправомерным.

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Не считая того, этот вариант подходит не всем работникам. Не каждый готов регистрировать свою JDG, самостоятельно вести бухгалтерию, платить налоги и выполнять другие формальности.

3. Обратиться в агентство временного трудоустройства

Третий вариант — привлечь персонал через агентство временного трудоустройства. В этом случае официальным работодателем иностранца становится агентство, а не предприниматель JDG.

Агентство заключает с работником трудовой или гражданско-правовой договор, оформляет необходимые документы для легальной работы, начисляет и уплачивает причитающиеся налоги и взносы в ZUS.

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Предприниматель, пользующийся услугами агентства, заключает с ним договор о предоставлении персонала и оплачивает фактически отработанные часы. В то же время, он организует работу на своем предприятии, определяет задачи и график, ведет учет рабочего времени и обеспечивает надлежащие условия и безопасность труда.

Этот вариант требует соблюдения правил временной работы по характеру работы и продолжительности работы. Общий лимит составляет 18 месяцев в течение 36 месяцев для одного человека у одного работодателя-пользователя.

Также временным работникам нельзя поручать работы, отнесенные законодательством к особо опасным.

Как проверить агентство по трудоустройству

Перед началом сотрудничества важно проверить агентство и его полномочия.

«Перед подписанием договора с агентством следует убедиться, что компания внесена в соответствующий реестр (KRAZ), имеет необходимые полномочия для работы с иностранцами и может оформить конкретного работника на соответствующих условиях», — советует Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

Сколько украинцев открыли бизнес в Польше

По данным Польского экономического института (PIE), только в 2022—2025 годах граждане Украины зарегистрировали в Польше 109,1 тыс. единоличных предприятий JDG. Только в 2025 году они открыли 31,4 тыс. таких бизнесов.

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Больше всего новых украинских JDG работали в строительстве — 24%, а также в телекоммуникациях и компьютерном программировании — 13%.