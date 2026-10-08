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Какие зарплаты действительно получают в Польше в 2026 году

Личные финансы
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Польские злотые
Польские злотые
Медианная зарплата в Польше в апреле 2026 года составила 7695 злотых брутто. Это на четверть меньше, чем показатель средней зарплаты, достигший 9 651,59 злотых.
В то же время, за год медианная зарплата выросла на 6%, а за месяц — на 2,2%.
Об этом пишет inpoland.
По данным Главного статистического управления Польши (GUS), 10% работников в апреле получали не более 4806 злотых, тогда как для 10% наиболее высокооплачиваемых работников зарплата составляла по меньшей мере 14 926 злотых.

Зарплаты мужчин и женщин

Уровень зарплат отличался и в зависимости от пола. Медианная зарплата мужчин составила 7 877,52 злотых, что на 2,4% больше общего показателя. У женщин медианная зарплата была ниже — 7 545,48 злотых.
Разница была еще заметнее среди самых высоких зарплат. В апреле 10% мужчин с самыми высокими заработками получали не менее 15 820 злотых, тогда как для женщин этот порог составил 14 144,02 злотых.
Гендерный разрыв наблюдался и в отдельных секторах. В 15 из 20 проанализированных отраслей медианная зарплата мужчин была выше. Только в пяти секторах женщины имели более высокий показатель.
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Сколько платят в крупных и малых компаниях

Размер зарплаты также значительно зависел от количества работников в компании. Самую высокую медианную зарплату — 9 098,87 злотых — зафиксировали в предприятиях, где работает 1000 и более человек. Это 118,2% от общего показателя.
Самая низкая медиа зарплата была в субъектах хозяйствования с 9 и менее работниками — 4 806 злотых, то есть на уровне минимальной зарплаты и 62,5% от общего значения.
Учитывая размер предприятия:
  • наивысшее значение медианной зарплаты было зафиксировано, как и в предыдущие периоды, у субъектов хозяйствования с количеством работников 1000 и более человек — 9098,87 злотых (118,2% от общей суммы),
  • а самое низкое — у субъектов хозяйствования с количеством работников 9 и менее лиц — на уровне минимальной заработной платы, то есть 4806,00 злотых (62,5% от общей суммы).

В каких отраслях самые высокие зарплаты

Ощутимая разница была и между отраслями. Высокую медианную зарплату в апреле зафиксировали в секторе, охватывающем телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинг, вычислительную инфраструктуру и другие информационные услуги. Она составила 13 007,75 злотых.
В то же время, по средней зарплате лидировала финансовая и страховая деятельность — здесь этот показатель составлял 17 202,48 злотых.
Ранее мы сообщали, что по данным СМИ с 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше составит 4950 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка 32,30 злотых.
Также Finance.ua писал, что средняя зарплата в Польше уже почти достигла 10 000 злотых, однако для половины работников этот показатель остается недостижимым.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаСредняя зарплата
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