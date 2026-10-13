lifecell с 14 октября меняет тарифы для новых абонентов
Сколько будет стоить тариф «Макси»
- 500 грн за четыре недели — стандартная стоимость;
- 450 грн за четыре недели — при условии персонификации номера;
- 270 грн за четыре недели — в случае переноса номера в lifecell от другого оператора (MNP).
Что изменится для тарифа «Мега»
- Подайте заявление в приложении «Дія» в разделе Сервисы — Перенос номера;
- Купите SIM-карту lifecell — в магазине или онлайн;
- Добавьте номер SIM-карты к заявлению;
- Дождитесь подтверждения текущего оператора;
- Получите SMS с датой и временем переноса;
- После начала переноса установите SIM-карту lifecell;
- Используйте свой номер уже в новой сети.
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