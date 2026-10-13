lifecell с 14 октября меняет тарифы для новых абонентов

С 14 октября стоимость тарифного плана «Макси» будет зависеть от условий подключения

Мобильный оператор lifecell обновляет линейку тарифных планов, доступных новым абонентам. С 14 октября 2026 года изменится стоимость подключения к тарифу «Макси», а тариф «Мега» будет закрыт для новых подключений.

Об этом сообщает сообщество рынка телекоммуникаций Украины MZU.

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Сколько будет стоить тариф «Макси»

С 14 октября стоимость тарифного плана «Макси» будет зависеть от условий подключения:

500 грн за четыре недели — стандартная стоимость;

450 грн за четыре недели — при условии персонификации номера;

270 грн за четыре недели — в случае переноса номера в lifecell от другого оператора (MNP).

Тариф «Макси» предусматривает безлимитные звонки на номера lifecell, а также пакет для звонков на другие украинские номера. При своевременной оплате пакета абонент получает дополнительные 750 минут для звонков на номера других операторов и еще 25 ГБ мобильного интернета.

В тариф также входит безлимитный мобильный интернет для ряда популярных приложений, включая YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp и Facebook.

Что изменится для тарифа «Мега»

Тарифный план «Мега» будет закрыт для новых подключений с 14 октября 2026 года.

В то же время абоненты, которые подключатся к этой дате, смогут и дальше пользоваться услугами по действующим условиям без изменений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что lifecell изменил условия акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг».

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