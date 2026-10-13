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lifecell с 14 октября меняет тарифы для новых абонентов

Личные финансы
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С 14 октября стоимость тарифного плана «Макси» будет зависеть от условий подключения
С 14 октября стоимость тарифного плана «Макси» будет зависеть от условий подключения
Мобильный оператор lifecell обновляет линейку тарифных планов, доступных новым абонентам. С 14 октября 2026 года изменится стоимость подключения к тарифу «Макси», а тариф «Мега» будет закрыт для новых подключений.
Об этом сообщает сообщество рынка телекоммуникаций Украины MZU.

Сколько будет стоить тариф «Макси»

С 14 октября стоимость тарифного плана «Макси» будет зависеть от условий подключения:
  • 500 грн за четыре недели — стандартная стоимость;
  • 450 грн за четыре недели — при условии персонификации номера;
  • 270 грн за четыре недели — в случае переноса номера в lifecell от другого оператора (MNP).
Тариф «Макси» предусматривает безлимитные звонки на номера lifecell, а также пакет для звонков на другие украинские номера. При своевременной оплате пакета абонент получает дополнительные 750 минут для звонков на номера других операторов и еще 25 ГБ мобильного интернета.
В тариф также входит безлимитный мобильный интернет для ряда популярных приложений, включая YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp и Facebook.

Что изменится для тарифа «Мега»

Тарифный план «Мега» будет закрыт для новых подключений с 14 октября 2026 года.
В то же время абоненты, которые подключатся к этой дате, смогут и дальше пользоваться услугами по действующим условиям без изменений.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что lifecell изменил условия акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг».
Также мы писали, что в «Дії» запустили услугу переноса номера. Как перенести номер через «Дію»:
  1. Подайте заявление в приложении «Дія» в разделе Сервисы — Перенос номера;
  2. Купите SIM-карту lifecell — в магазине или онлайн;
  3. Добавьте номер SIM-карты к заявлению;
  4. Дождитесь подтверждения текущего оператора;
  5. Получите SMS с датой и временем переноса;
  6. После начала переноса установите SIM-карту lifecell;
  7. Используйте свой номер уже в новой сети.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
LifecellТарифы
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