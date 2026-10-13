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Рада приняла закон о новой социальной помощи — как это будет работать

Личные финансы
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Социальная помощь
Социальная помощь
13 октября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о базовом социальном пособии (законопроект № 15094). Он предусматривает единый подход к поддержке малоимущих семей и семей в сложных жизненных обстоятельствах. Размер выплат будет определяться с учетом доходов, имущественного положения, состава и нужд семьи.
Рассказываем подробнее, что он предусматривает.

Что такое базовое социальное пособие

Базовое социальное пособие — это ежемесячная денежная выплата. Его размер будет зависеть от состава семьи, среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения.
При этом размер пособия не может быть меньше общей суммы государственной поддержки, которую семья или человек получал на день обращения.
Сроки назначения пособия будут отличаться в зависимости от обстоятельств:
  • пожизненно — для отдельно определенных категорий людей;
  • на один год — для многодетных семей;
  • на шесть месяцев — для семей в сложных жизненных обстоятельствах;
  • на три месяца — для семей в кризисной ситуации.
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Кабинет Министров также сможет определять случаи, когда пособие, назначенное на шесть месяцев, будут автоматически продлевать еще на полгода.

Комплексная поддержка семьи

Система предусматривает выявление семей, нуждающихся в помощи, и информирование их о праве на выплаты.
Денежную поддержку планируют совмещать с социальными услугами и мерами, которые помогут неработающим трудоспособным членам семьи найти работу.
Для оценки потребностей семьи будут привлекаться социальные менеджеры. Он будет определять, какая поддержка требуется семье, и будет составлять план работы с ней.
Также будет введен социальный контракт — договоренность между государством, территориальной общиной и семьей. Он должен помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства или кризисную ситуацию и стать экономически более самостоятельной.

Как будут определять потребность в пособии

Закон предусматривает переход от назначения пособия преимущественно по принадлежности к определенной категории к оценке реального материального и социального положения семьи.
Для этого будут использоваться автоматизированное профилирование на основе данных из государственных электронных реестров и информационных ресурсов.
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Неработающие трудоспособные члены семьи могут получать индивидуальную поддержку и социальное сопровождение. Для них предусмотрены отдельные планы трудоустройства, предоставления социальных услуг и работы с семьей.
Исполнительные органы местных советов должны выявлять семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах или в кризисной ситуации.
Также они будут информировать людей о возможности получить пособие, консультировать и оформить необходимые документы.

Когда заработает новая система

Закон вступит в силу с 1 января 2028 года. Для перехода на новую систему предусмотрен отдельный период — с 1 января по 31 декабря 2028 года.
В это время перейти на базовое социальное пособие смогут семьи, уже получающие отдельные виды государственной поддержки, в частности:
  • пособие малоимущим семьям;
  • пособие одиноким матерям;
  • пособие на детей в многодетных семьях;
  • временное государственное пособие детям в определенных законом случаях;
  • государственное социальное пособие людям, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.
Выплаты будут финансироваться из государственного бюджета Украины. Также для этого могут привлекать средства международных доноров, международную техническую помощь, благотворительные взносы и другие источники, не запрещенные законом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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