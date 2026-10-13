13 октября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о базовом социальном пособии (законопроект № 15094). Он предусматривает единый подход к поддержке малоимущих семей и семей в сложных жизненных обстоятельствах. Размер выплат будет определяться с учетом доходов, имущественного положения, состава и нужд семьи.

Рассказываем подробнее, что он предусматривает.

Что такое базовое социальное пособие

Базовое социальное пособие — это ежемесячная денежная выплата. Его размер будет зависеть от состава семьи, среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения.

При этом размер пособия не может быть меньше общей суммы государственной поддержки, которую семья или человек получал на день обращения.

Сроки назначения пособия будут отличаться в зависимости от обстоятельств:

пожизненно — для отдельно определенных категорий людей;

на один год — для многодетных семей;

на шесть месяцев — для семей в сложных жизненных обстоятельствах;

на три месяца — для семей в кризисной ситуации.

Кабинет Министров также сможет определять случаи, когда пособие, назначенное на шесть месяцев, будут автоматически продлевать еще на полгода.

Комплексная поддержка семьи

Система предусматривает выявление семей, нуждающихся в помощи, и информирование их о праве на выплаты.

Денежную поддержку планируют совмещать с социальными услугами и мерами, которые помогут неработающим трудоспособным членам семьи найти работу.

Для оценки потребностей семьи будут привлекаться социальные менеджеры. Он будет определять, какая поддержка требуется семье, и будет составлять план работы с ней.

Также будет введен социальный контракт — договоренность между государством, территориальной общиной и семьей. Он должен помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства или кризисную ситуацию и стать экономически более самостоятельной.

Как будут определять потребность в пособии

Закон предусматривает переход от назначения пособия преимущественно по принадлежности к определенной категории к оценке реального материального и социального положения семьи.

Для этого будут использоваться автоматизированное профилирование на основе данных из государственных электронных реестров и информационных ресурсов.

Неработающие трудоспособные члены семьи могут получать индивидуальную поддержку и социальное сопровождение. Для них предусмотрены отдельные планы трудоустройства, предоставления социальных услуг и работы с семьей.

Исполнительные органы местных советов должны выявлять семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах или в кризисной ситуации.

Также они будут информировать людей о возможности получить пособие, консультировать и оформить необходимые документы.

Когда заработает новая система

Закон вступит в силу с 1 января 2028 года. Для перехода на новую систему предусмотрен отдельный период — с 1 января по 31 декабря 2028 года.

В это время перейти на базовое социальное пособие смогут семьи, уже получающие отдельные виды государственной поддержки, в частности:

пособие малоимущим семьям;

пособие одиноким матерям;

пособие на детей в многодетных семьях;

временное государственное пособие детям в определенных законом случаях;

государственное социальное пособие людям, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.