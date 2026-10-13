Часть ВПЛ остались без выплат за август: в чем причина

Часть внутренне перемещенных лиц не получила пособия на жительство за август 2026 года из-за несогласованности в датах продления выплат.

Проблема, в частности, касается детей ВПЛ, которым пособие возобновили задним числом. Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, которое должно урегулировать ситуацию и разрешить провести соответствующие начисления.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Почему ВПЛ не получили выплаты за август

3 сентября правительство продлило выплату пособия на проживание для ВПЛ еще на шесть месяцев. В то же время, в решении предусмотрели, что новые правила применяются с 1 сентября.

Поэтому возникла проблема с начислениями семьям, у которых предыдущий период получения помощи завершился 31 июля. В частности, речь идет о детях со статусом ВПЛ, которым выплаты возобновили задним числом — с 1 февраля 2026 года.

Читайте также Статус ВПЛ могут снять «автоматически»: что изменится с 22 октября

Для детей, отвечающих установленным критериям, пособие должно продлеваться автоматически. Родителям не нужно повторно подавать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В то же время в Пенсионном фонде советуют семьям, до сих пор не получившим деньги за сентябрь, обратиться в ПФУ или ЦПАУ, чтобы выяснить причину задержки.

Как планируют решить проблему с выплатами

Министерство социальной политики подготовило проект постановления , который должен устранить правовую коллизию и разрешить начислить пособие за август тем, кто имеет право на автоматическое продление выплат.

Социальные выплаты финансируются в полном объеме, в том числе и помощь на проживание для ВПЛ. Для решения проблемы правительство должно принять подготовленные изменения, чтобы семьи, имеющие право на пособие, смогли получить средства за август.

📌 ВПЛ? Не пропустите! Полный список выплат и программ на 2026 год — в гайде от Finance.ua. Переходите и узнавайте.

Ранее мы сообщали, что внутренне перемещенные лица могут внезапно обнаружить, что денежное пособие больше не приходит на карту. При этом действующий Порядок не устанавливает безусловную обязанность для органов Пенсионного фонда Украины извещать получателя об отказе в назначении или продлении выплат. Как узнать причину прекращения выплат — рассказали здесь.