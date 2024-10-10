Украина готова пройти зиму без транзита газа — глава «Нафтогаза» Сегодня 19:15 — Энергетика

Украина готова пройти зиму без транзита газа — глава «Нафтогаза»

Украина технически готова пройти зиму и без транзита газа через свою территорию, который может полностью остановиться 31 декабря.

Об этом председатель правления НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявил на форуме «Энергия бизнеса 2024», сообщает Forbes.

«Нафтогаз» разработал разные сценарии для прохождения зимы 2024−2025. Один из таких сценариев предполагает прекращение транзита природного газа по территории Украины и распределение природного газа по всей территории государства, сказал Чернышев.

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Предприятия теплокоммунэнерго, по его словам, имеют достаточно газа для прохождения зимы.

В октябре Украина ежедневно добывает 53 млн куб. м газа, из которых 43−44 млн куб. м — доля «Нафтогаза». В этом году компания увеличила добычу на 7%.

«Нафтогаз» имеет семь ТЭЦ в разных регионах страны. Их мощность в текущем году увеличивают на 100 МВт. На некоторых из ТЭЦ реализуют проекты децентрализованной генерации более чем на 200 МВт, из которых 160 — при поддержке норвежских партнеров.

Все объекты «Нафтогаза» обеспечены резервным питанием.

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