Показатели экспорта нефти из стран Персидского залива в течение половины сентября превышали довоенные уровни.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные о судоходстве.
Семидневный средний показатель экспорта сырой нефти из региона на 30 сентября составил 18,3 млн баррелей в сутки. В сентябре объемы экспорта превышали довоенный уровень в течение 14 дней. В этот показатель вошли поставки нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, через Красное море, а также из терминалов и в пределах перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе.
Как свидетельствуют данные Kpler, ранее объемы поставок достигали или превышали довоенный уровень в течение нескольких дней в июне и июле — после того, как Вашингтон и Тегеран достигли меморандума о взаимопонимании, срок действия которого впоследствии истек.
В течение 12 месяцев до начала войны США и Израиля против Ирана средний объем экспорта сырой нефти из региона составил около 18 млн. баррелей в сутки.
Недавний всплеск экспорта был обусловлен увеличением загрузок нефти по Саудовской Аравии как из портов на Красном море, так и из портов в Персидском заливе. Это произошло спустя три недели после атаки на нефтепровод East-West.
Для достижения этого результата понадобилось больше супертанкеров, перевозящих нефть через Ормузский пролив. По словам специалистов, возможности перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе уже достигли предельного уровня.
Государственная иракская танкерная компания и некоторые нефтеперерабатывающие компании зафрахтовали танкеры для загрузки нефти Basrah непосредственно в проливе после того, как в августе Багдад получил разрешение Ирана на прохождение иракских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.