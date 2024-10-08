Шмыгаль: Украина не продлит соглашение по транзиту российского газа — Finance.ua

Шмыгаль: Украина не продлит соглашение по транзиту российского газа
Украина не продлит контракт по транзиту российского газа после его окончания в 2025 году.
Об этом сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с россией после истечения срока ее действия», — подчеркнул он.
Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российский газ и избавить кремль от доходов от продажи углеводородов.
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«Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — отметил Шмыгаль.
В то же время Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и договором к Энергетической Хартии.
Напомним, прекращение транзитного соглашения между россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа. Правительство Украины не ведет официальные переговоры о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.
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