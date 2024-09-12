ЕС готов прекратить транзит газа из россии по украинской ГТС после окончания действующего контракта — Finance.ua

ЕС готов прекратить транзит газа из россии по украинской ГТС после окончания действующего контракта Сегодня 09:45 — Энергетика

ЕС готов прекратить транзит газа из россии по украинской ГТС после окончания действующего контракта

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявляет, что Европейский союз готов полностью прекратить транзит российского газа по украинской газотранспортной системе после окончания действующего контракта в декабре нынешнего года.

«Когда я разговаривала со своими коллегами в Украине, я дала четко понять, что мы готовимся к такой ситуации, когда транзитное соглашение между Украиной и россией закончится до конца этого декабря. Мы нашли альтернативные пути поставок, а государства-члены или их компании, которые все еще получают газ из россии, фактически, получили два дополнительных года по сравнению с другими компаниями, которым россия решила прекратить поставки еще в 2022 году», — сказала еврокомиссар в среду в Брюсселе на пресс-конференции.

При этом Симсон констатировала, что газотранспортная инфраструктура Украины также является частью инфраструктуры ЕС, поскольку часть европейского газа хранится в хранилищах Украины, «которые дают нам дополнительные мощности».

«Украина также является производителем газа, поэтому мы должны заботиться о том, чтобы их инфраструктура все еще имела ценность. Но мое послание предельно ясно: нет необходимости искать какие-то новые способы продолжения торговли с „Газпромом“. Альтернативные поставки доступны, и мы взаимодействуем с пострадавшими государствами-членами, чтобы показать им, что альтернативные маршруты позволят доставить необходимые объемы», — детализировала она.

Симсон также сослалась на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в конце августа сказал, что «Украина не заинтересована в продлении транзитного контракта с россией и что европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру».

По словам еврокомиссара, ее «главная миссия — поощрять компании, которые все еще получают российский трубопроводный газ из-за того, что у них были контракты, подписанные до начала войны, выбирать более предсказуемые альтернативы».

Симсон также привела цифры, согласно которым доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, тогда как импорт от надежных партнеров, таких как Норвегия и США, увеличился. Кроме того, в ЕС сократили спрос на газ в период с августа 2022 по май 2024 года на 138 миллиардов кубометров.

«ЕС достиг своего 90% зимнего целевого показателя хранения газа 19 августа 2024 года, значительно опередив крайний срок 1 ноября, а цены на энергоносители более стабильны и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года», — детализировала она.

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